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Rever rechaça ‘corpo mole’ de jogadores e dispara sobre boato: 'meu nome esteve muito envolvido nisso aí, pessoal de mau-caráter que faz isso'

O defensor também comentou sobre a quase saída de Jorge Sampaoli do Galo e lamentou se o fato se concretizar...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 16:27

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 16:27

O zagueiro Réver é um dos jogadores mais vencedores da história do Atlético-MG com títulos importantes como Libertadores, Copa do Brasil e Recopa, sendo capitão nessas conquistas. Mas, desde que voltou ao Galo, em 2019, Réver tem alternado boas e más atuações, o que gerou uma onda de críticas por parte da torcida alvinegra, que o acusa nas redes sociais de fazer “corpo mole” nos jogos junto com os demais jogadores do elenco. Todavia, o defensor nega o fato. O capitão atleticano deu pistas que a saída de Sampaoli está cada vez mais próxima e lamentou caso se concretize. Réver afirmou que o treinador fará muita falta. Confira nos vídeos desta matéria as falas do zagueirão do Galo.
CONFIRA A RETA FINAL DO GALO NO BRASILEIRÃO DA SÉRIE A Réver negou que o grupo do Galo esteja fazendo "corpo mole" nos jogos"-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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