Rever rechaça ‘corpo mole’ de jogadores e dispara sobre boato: 'meu nome esteve muito envolvido nisso aí, pessoal de mau-caráter que faz isso'

O zagueiro Réver é um dos jogadores mais vencedores da história do Atlético-MG com títulos importantes como Libertadores, Copa do Brasil e Recopa, sendo capitão nessas conquistas. Mas, desde que voltou ao Galo, em 2019, Réver tem alternado boas e más atuações, o que gerou uma onda de críticas por parte da torcida alvinegra, que o acusa nas redes sociais de fazer “corpo mole” nos jogos junto com os demais jogadores do elenco. Todavia, o defensor nega o fato. O capitão atleticano deu pistas que a saída de Sampaoli está cada vez mais próxima e lamentou caso se concretize. Réver afirmou que o treinador fará muita falta. Confira nos vídeos desta matéria as falas do zagueirão do Galo.