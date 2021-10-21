Réver pensa em seu futuro fora dos gramados, mas não longe do futebol

O zagueiro Réver foi homenageado pelo Atlético-MG nesta quinta-feira, 21 de outubro, pelos 300 jogos com a camisa alvinegra. A marca foi atingida na goleada atleticana sobre o Fortaleza, por 4 a 0, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Com 36 anos e contrato até o fim de 2022, o experiente defensor já avalia o seu futuro pós-carreira. Ele diz que não se vê fora do futebol, mas ainda não tem uma área definida. Réver também comentou sobre a larga vantagem do Galo na Copa do Brasil. E mesmo com um “pé” na final, ainda não quer cantar vitória e determinar o confronto como definido. Confira nos vídeos a análise do jogador alvinegro. Rever recebeu do ex-colega de campo Victor a homenagem do Galo pelos 300 jogos-(Pedro Souza/Atlético-MG)