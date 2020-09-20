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futebol

Réver fratura o nariz e é operado em hospital de Belo Horizonte

O defensor do Galo sofreu o problema durante o jogo do Atlético-MG contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 17:36

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 17:36
Crédito: Réver já postou uma foto "mascarado" em sua conta no Instagram-(Reprodução Instagram/Réver
O zagueiro Réver fraturou o nariz na partida contra o Atlético-GO, vitória atleticana por 4 a 3 na noite deste sábado, 19 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro.
O capitão do Galo passou por cirurgia na tarde deste domingo, 20. A assessoria do clube confirmou a operação mas não confirmou o prazo de retorno do defensor e se ele estará apto a encarar o Grêmio, sábado, 26, às 21h, no Mineirão, pela 12ª rodada do campeonato. O lance em que o zagueiro se machucou foi uma disputa aérea aos 12 minutos do segundo tempo . Réver tentou cabecear uma bola e bateu o rosto contra a cabeça do atacante Renato Kayser.
A cirurgia do jogador atleticano aconteceu no no Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, com o médico Juliano Sales. Em nota divulgada pelo clube, o médico Otaviano Oliveira explicou a situação do zagueiro atleticano. - Em uma disputa pelo alto, o Réver sofreu uma pancada no nariz. Na hora, contivemos o sangramento e ele conseguiu se manter em campo, mas sofreu um trauma no local. Agora, vamos aguardar cerca de 48 horas para ver a resposta do atleta em relação a dor e inchaço no local, e avaliar o seu retorno aos treinos - explicou o profissional. Caso Réver não entre em campo diante o Tricolor Gaúcho, Jorge Sampaoli terá como opções para montar a zaga Igor Rabello, Gabriel e Bueno. Em sua conta no Instagram Réver postou uma foto com a máscara. Preocupada, a torcida do Galo pediu que zagueiro jogue com uma máscara de proteção no rosto. Foi a segunda fratura no nariz do jogador. Em 2019, ele também sofreu com o problema e atuou alguns jogos com a máscara protetora.

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