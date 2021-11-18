Réver exalta sistema defensivo do Atlético-MG e celebra terceiro jogo sem sofrer gols

O zagueiro Réver, de 36 anos, tem sido uma peça importante para o Atlético-MG nesta temporada. O jogador tem contribuído dentro e fora de campo, com sua experiência. Ele celebrou o bom desempenho da defesa alvinegra, melhor do Brasileiro, com 22 gols sofridos em 32 jogos. O defensor também falou sobre o revezamento de capitães e também da sua atual forma física, afirmando que se sente mais rápido hoje do que quando tinha 18 anos, no início da carreira. Confira no vídeo o que o zagueiro do Galo, na iminência de levantar mais um título. Réver fez uma comparação ao ser questionado sobre idade e limitações: "Estou mais rápido do que quando tinha 18 anos"-(Pedro Souza/Atlético-MG)