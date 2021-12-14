Réver exalta Cuca e cita impacto após Reinaldo eleger Atlético-MG atual como melhor da história

Tratando uma lesão no músculo posterior da coxa direita desde o fim do mês passado, o zagueiro Réver deve ter condições de entrar em campo para a segunda partida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR. O jogador foi desfalque na goleada do Atlético-MG por 4 a 0 no Mineirão e concedeu entrevista coletiva na véspera da partida, elogiando o técnico Cuca.

- O trabalho e a confiança gera que o atleta renda mais. E o Cuca tem essa filosofia de trabalho, a confiança de todos, gosta de trabalhar, conversar e ver o que o jogador pensa. Isso facilita por ter esse excesso de confiança. Isso faz com que as coisas aconteçam. Ele é super do bem, um profissional a se espelhar. Fico feliz de ter ele como amigo e poder ter as conquistas que tenho junto a ele - exaltou.

Em entrevista ao "Bem, Amigos", do SporTV, o ídolo do Galo Reinaldo afirmou que considera o atual time como o maior de todos os tempos da história atleticana. Réver falou sobre o elogio recebido e avaliou se esse elenco ficará marcado como o melhor do Atlético.

- Vindo do Rei é algo espetacular. Acredito que todos acompanharam a entrevista e ter uma referência, um cara que é ídolo, falando que esse time é o melhor de todos os tempos é algo que deixa a gente impactado. Não esperávamos e eu fui pego de surpresa acompanhando vários elencos até hoje. Vindo dele ficamos felizes, mas trabalhamos muito para conquistar esse espaço e fazer história. Esse ano fizemos uma diferença fantástica com quem chegou e quem estava aqui. Ficamos felizes de ver o trabalho reconhecido, mas temos os pés no chão, sabemos as nossas limitações, mas um elogio desse é sempre bem-vindo - avaliou.Na temporada, Réver tem 41 jogos e dois gols marcados. Ele voltou ao Galo em 2019 depois de atuar pela equipe entre 2010 e 2014, quando foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores e Estadual. Agora, o capitão espera adicionar mais uma taça ao currículo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada.

- Em 2013 teve o elenco a ser batido, entre os melhores do país. Em 2021 a história se repete, assim como em 1971. O Atlético está no caminho certo, traçando um planejamento muito bom. Acredito que ao longo dos anos teremos outros times como esse - completou.