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futebol

Réver diz não pensar em final como seu último clássico contra o Cruzeiro

O zagueiro de 36 anos está em seu último ano de contrato com o Atlético-MG e quer paz entre as torcidas na decisão do próximo sábado, 2 de abril...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 17:01

Publicado em 29 de Março de 2022 às 17:01

O zagueiro Réver, de 36 anos, é o jogador com mais história no clássico Atlético-MG x Cruzeiro, jogando pelo Galo. O zagueiro tem história no duelo desde 2010, quando chegou ao alvinegro, que decidirá o Campeonato Mineiro 2022 neste sábado, 2 de abril, no Mineirão. Réver teve momentos de triunfo sobre a Raposa, como a final da Copa do Brasil de 2013, mas também de decepção, estando no histórico 6 a 1 a favor do Cruzeiro, em 2011 Toda essa trajetória marcante pode ser importante no jogo com o maior rival, mas também um despedida, já que o defensor tem contrato com o alvinegro até o fim deste ano. Porém, Réver evitou falar de despedida do clássico e pediu que as duas torcidas fiquem em paz no clássico, dentro e fora do estádio, evitando violência, pois o Mineirão será dividido meio a meio, algo que não acontecia desde 2017. Confira o que o eterno capitão do Galo disse nos vídeos. Réver é o jogador mais experiente do Galo no clássico do próximo sábado-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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