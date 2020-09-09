Revelado pelo São Paulo, Cássio Jr é apresentado no Leganés e projeta 'evolução de jogo' na Europa

O Leganés apresentou na última terça-feira o volante Cássio Jr, atleta formado nas categorias de base do São Paulo. O jogador de 21 anos assinou contrato por cinco temporadas com o clube espanhol. Ele estava emprestado ao Portimonense, de Portugal.
Empolgado com a nova oportunidade na Europa, Cássio falou da expectativa de voltar a atuar depois de mais de seis meses longe dos gramados devido a pandemia do coronavírus.
- Meu primeiro objetivo nesta temporada é a adaptação. Dominar o idioma e aprender o máximo que posso com a comissão técnica em relação a minha evolução de jogo. Quero estar bem habituado com a cultura dentro e fora de campo e, aos poucos, colocar a minha qualidade e malandragem brasileira. Chego bem forte fisicamente, tenho treinado em casa com meu preparador. Melhorei muito minha potência e força, agora preciso retomar o ritmo de jogo - comentou o meio-campista.
No São Paulo, Cassinho não chegou a integrar o time profissional, mas colecionou quatro troféus na base: Copa do Brasil Sub-20, Supercopa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após o destaque nas categorias de base, o meia busca se consolidar no profissional e vê a oportunidade no Leganés como chance ideal para amadurecer na Europa e evoluir como jogador.
- Sou um garoto bem jovem, que necessita de uma lapidação para jogar no profissional. Essa última transição é a mais difícil para o jogador de futebol. Não posso sair cru do forno e nem exceder o tempo. Então venho aqui para lapidar os pontos que faltam para o amadurecimento de meu jogo e não há lugar melhor para isso do que no Leganés. Um clube revelador, onde muitos jogadores conseguem se estabilizar e logo em seguida dar sequência em sua carreira profissional. É isso que venho buscar na Espanha - completou o volante.