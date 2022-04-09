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Revelado pelo rival e experiência na Europa: conheça André Anderson, meia-atacante perto do São Paulo

Jogador de 22 anos foi uma das promessas da base do Santos e atuou em toda a sua carreira na Itália...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 16:35

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 16:35

O São Paulo está perto de acertar a contratação do meia-atacante André Anderson, de 22 anos, que está na Lazio. Ele deve chegar por empréstimo até a metade de 2023. Sendo assim, o LANCE! mostra um pouco da carreira do jogador. André Anderson apareceu com destaque na base do Santos, quando foi o artilheiro santista no Campeonato Paulista sub-17 de 2016, com 15 gols. Na ocasião, o jogador chegou a ser comparado pelos treinadores da base com o ídolo Giovanni pelo estilo de jogo.
Depois, assinou seu primeiro contrato profissional com o Peixe em novembro de 2015, aos 16 anos. No entanto, André não chegou a atuar pelo Peixe e acabou se transferindo para o futebol italiano, sendo contratado pela Lazio e emprestado para jogar a Série B do Italiano pela Salernitana. Em 2019, André Anderson chegou a ser convocado para a seleção sub-20 da Itália, onde chegou a atuar na partida contra Portugal, inclusive marcando um dos gols na vitória por 4 a 3.
Agora, ele espera se dar bem no futebol brasileiro caso assine com o São Paulo e seja confirmado como reforço do time.
Crédito: AndréAndersonestánofutebolitalianodesde2017(Foto:Divulgação/Instagram

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