Revelado pelo Flamengo, Caio Rangel acerta com clube do Azerbaijão

Crédito: Divulgação

Após disputar o Campeonato Paulista pela Ferroviária, o meia-atacante Caio Rangel é o novo reforço do FC Zira, do Azerbaijão. O jogador chegou ao país no último domingo e já treina com os companheiros visando a estreia da equipe no campeonato nacional, no próximo dia 23, contra o Gabala, fora de casa. Motivado, o jogador explicou como foi a rápida negociação que definiu seu futuro para a temporada.

- Recebi a informação que o treinador da equipe gostaria de contar comigo e dei o aval para os meus empresários abrirem as conversas com o clube. Tive algumas sondagens após o Campeonato Paulista pela Ferroviária, mas a proposta chegou e nos agradou bastante. Foi tudo muito rápido e em apenas dois ou três dias tudo se resolveu e eu embarquei para cá. Estou feliz e acredito que temos tudo para fazer uma ótima temporada. Recebi ótimas referencias do clube e estou muito motivado.