Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Revelado pelo Flamengo, Caio Rangel acerta com clube do Azerbaijão

Meia-defenderá o Zira, por uma temporada, e projeta sucesso em novo desafio na carreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 19:41

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 19:41

Crédito: Divulgação
Após disputar o Campeonato Paulista pela Ferroviária, o meia-atacante Caio Rangel é o novo reforço do FC Zira, do Azerbaijão. O jogador chegou ao país no último domingo e já treina com os companheiros visando a estreia da equipe no campeonato nacional, no próximo dia 23, contra o Gabala, fora de casa. Motivado, o jogador explicou como foi a rápida negociação que definiu seu futuro para a temporada.
- Recebi a informação que o treinador da equipe gostaria de contar comigo e dei o aval para os meus empresários abrirem as conversas com o clube. Tive algumas sondagens após o Campeonato Paulista pela Ferroviária, mas a proposta chegou e nos agradou bastante. Foi tudo muito rápido e em apenas dois ou três dias tudo se resolveu e eu embarquei para cá. Estou feliz e acredito que temos tudo para fazer uma ótima temporada. Recebi ótimas referencias do clube e estou muito motivado.
Aos 24 anos, Caio Rangel foi revelado nas categorias de base do Flamengo. Ele acumula passagens também por Cagliari, Cruzeiro, Criciúma, Juventude, Paraná e São Bento. O atleta também disputou o Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira, em 2013.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados