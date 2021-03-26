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Revelado pela Portuguesa, Vitor Pernambucano acerta com o atual campeão da Noruega

Atacante disputará a próxima edição da UEFA Champions League pelos noruegueses do Bodø/Glimt...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 14:14
Crédito: Divulgação / Dinamo Tbilisi
O atacante Vitor Pernambucano, que acumula passagens por clubes do Brasil como Portuguesa e Jaguariúna, acertou a sua transferência para o FK Bodø/Glimt, atual campeão da liga da Noruega. Após se destacar no futebol da Geórgia e Ucrânia nas últimas temporadas, o jogador brasileiro chegará ao novo clube por empréstimo do FC Lviv de seis meses com opção de compra.
Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz em assinar meu contrato com o campeão da Noruega, que seja mais um ano abençoado de títulos. Estou focado e preparado para esse grande desafio na minha carreira. Estou contando os dias e minutos para poder me reapresentar ao grupo e iniciar as atividades. Acredito que podemos fazer uma boa campanha no campeonato nacional e apresentar um bom desempenho na Champions League - projetou Vitor Pernambucano.
Atual campeão norueguês, o Bodø/Glimt garantiu a sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A nova equipe de Vitor Pernambucano jogará a primeira pré-eliminatória da principal competição de clubes da Europa. Na atual temporada, o clube avançou duas fases nas eliminatórias da Liga Europa até ser eliminado pelo Milan.
Neste ano, Vitor Pernambucano estreou na Liga dos Campeões e, na sequência, marcou o seu primeiro gol na Liga Europa. Além disso, se consagrou campeão do campeonato da Geórgia com a camisa do Dinamo Tbilisi.

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