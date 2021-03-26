Revelado pela Portuguesa, Vitor Pernambucano acerta com o atual campeão da Noruega

Crédito: Divulgação / Dinamo Tbilisi

O atacante Vitor Pernambucano, que acumula passagens por clubes do Brasil como Portuguesa e Jaguariúna, acertou a sua transferência para o FK Bodø/Glimt, atual campeão da liga da Noruega. Após se destacar no futebol da Geórgia e Ucrânia nas últimas temporadas, o jogador brasileiro chegará ao novo clube por empréstimo do FC Lviv de seis meses com opção de compra.

Veja a tabela do Inglês- Estou muito feliz em assinar meu contrato com o campeão da Noruega, que seja mais um ano abençoado de títulos. Estou focado e preparado para esse grande desafio na minha carreira. Estou contando os dias e minutos para poder me reapresentar ao grupo e iniciar as atividades. Acredito que podemos fazer uma boa campanha no campeonato nacional e apresentar um bom desempenho na Champions League - projetou Vitor Pernambucano.

Atual campeão norueguês, o Bodø/Glimt garantiu a sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A nova equipe de Vitor Pernambucano jogará a primeira pré-eliminatória da principal competição de clubes da Europa. Na atual temporada, o clube avançou duas fases nas eliminatórias da Liga Europa até ser eliminado pelo Milan.