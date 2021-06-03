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Revelado pela Juventus da Mooca, Athyrson destaca evolução do grupo e quer seguir crescendo em 2021

Disputa da Série A2 do Paulistão foi o grande destaque até aqui do ano do clube da Mooca...
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Publicado em 

03 jun 2021 às 17:17

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 17:17

Crédito: Divulgação/Juventus
Jovem revelação do Juventus da Mooca, o meia-atacante Athyrson, de 19 anos, destacou a evolução que teve no clube após a Série A2 do Campeonato Paulista. Segundo o jogador, seu desejo é continuar crescendo no clube.- Estou muito feliz com a evolução que tive em minha carreira nestes últimos anos aqui no Juventus. Tem sido um período de muito crescimento e amadurecimento. Vou trabalhar muito para manter essa fase positiva e a intensidade para melhorar ainda mais meu desempenho em campo no clube.
De acordo com o jogador, os trabalhos visando o segundo semestre estão em ritmo acelerado e o desejo de todo o elenco é seguir melhorando em 2021.- Estamos trabalhando muito aqui no clube para chegarmos aos nossos objetivos neste segundo semestre. O grupo é muito bom e tem tudo para ter sucesso nesta sequência da temporada - completou o jovem meia do Juventus.

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