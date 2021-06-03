Revelado pela Juventus da Mooca, Athyrson destaca evolução do grupo e quer seguir crescendo em 2021

Jovem revelação do Juventus da Mooca, o meia-atacante Athyrson, de 19 anos, destacou a evolução que teve no clube após a Série A2 do Campeonato Paulista. Segundo o jogador, seu desejo é continuar crescendo no clube.- Estou muito feliz com a evolução que tive em minha carreira nestes últimos anos aqui no Juventus. Tem sido um período de muito crescimento e amadurecimento. Vou trabalhar muito para manter essa fase positiva e a intensidade para melhorar ainda mais meu desempenho em campo no clube.