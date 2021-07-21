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futebol

Revelado pela base do Santos, Alex Negueba acerta com o FC Hegelmann

Jovem atacante chega ao time da Lituânia para ganhar experiência na carreira...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 15:20
Crédito: Foro: Reprodução / Raul baretta
Formado nas categorias de base do Santos, o atacante Alex Negueba acertou com o FC Hegelmann, da Lituânia, nesta terça-feira (20). Desde 2019 no Peixe, o atleta estava atuando na equipe Sub-20.- Agradeço ao Santos por ter aberto as portas da instituição e me acolhido tão bem. Agora sigo para um futebol que todo atleta sonha em atuar. Ainda sou muito novo e acredito que a Europa tem muito a me ensinar. Creio que esta oportunidade irá agregar muito em minha carreira profissional.
Diante do novo desafio, Alex enxerga com bons olhos a primeira oportunidade internacional e profissional na carreira. Atualmente, o FC Hegelmann disputa a elite da Lituânia e ocupa a 5ª posição da competição.- O clube vem numa crescente muito grande no futebol lituano. Há quatro anos atrás a equipe brigava na terceira divisão do país e hoje luta por uma vaga na próxima edição da Champions League. Chego para somar e tentar acrescentar ao máximo com o meu futebol. Este desafio de ajudar a engrandecer ainda mais a instituição pesou em minha escolha”, afirmou Alex.
Natural de Três Lagoas (MS), Alex Negueba iniciou carreira no Sub-15 do Avaí, em 2015. No clube catarinense, o jogador conquistou a Copa Avaí. Em 2017, o atacante transferiu-se para o Sub-17 da Portuguesa Santista. Dois anos mais tarde, o atleta acertou com o Santos Sub-20, equipe em que vinha defendendo no Campeonato Brasileiro da categoria.

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