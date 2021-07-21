Revelado pela base do Santos, Alex Negueba acerta com o FC Hegelmann

Crédito: Foro: Reprodução / Raul baretta

Formado nas categorias de base do Santos, o atacante Alex Negueba acertou com o FC Hegelmann, da Lituânia, nesta terça-feira (20). Desde 2019 no Peixe, o atleta estava atuando na equipe Sub-20.- Agradeço ao Santos por ter aberto as portas da instituição e me acolhido tão bem. Agora sigo para um futebol que todo atleta sonha em atuar. Ainda sou muito novo e acredito que a Europa tem muito a me ensinar. Creio que esta oportunidade irá agregar muito em minha carreira profissional.

Diante do novo desafio, Alex enxerga com bons olhos a primeira oportunidade internacional e profissional na carreira. Atualmente, o FC Hegelmann disputa a elite da Lituânia e ocupa a 5ª posição da competição.- O clube vem numa crescente muito grande no futebol lituano. Há quatro anos atrás a equipe brigava na terceira divisão do país e hoje luta por uma vaga na próxima edição da Champions League. Chego para somar e tentar acrescentar ao máximo com o meu futebol. Este desafio de ajudar a engrandecer ainda mais a instituição pesou em minha escolha”, afirmou Alex.