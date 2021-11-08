Revelado no São Paulo, Paulinho Boia desembarca na Ucrânia para fechar com o Metalist

O atacante Paulinho Boia, revelado no São Paulo e que estava emprestado ao Juventude, desembarcou na Ucrânia nesta segunda-feira (08) para assinar contrato com o Metalist-UCR. A oferta gira em torno de 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 11,6 milhões, na cotação atual). Em seu site oficial, o Metalist afirmou que a transferência será acertada em breve. Boia deve ser apresentado já no próximo sábado no intervalo da partida entre Metalist e Prykarpattia, pelo Campeonato Ucraniano.
Boia é cria das categorias de base do São Paulo e estreou nos profissionais em 2018. Passou por diversos clubes por empréstimo, como o Portimonense, de Portugal e o São Bento. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, chegou a jogar 22 partidas, mas com a chegada de Crespo, perdeu espaço.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Pelo São Paulo, Boia disputou 31 partidas desde que subiu aos profissionais, com um gol marcado, na vitória sobre o Guarani por 3 a 1, pelo Paulistão de 2020. Em 30 partidas, são nove vitórias, 10 empates e 11 derrotas em sua passagem pelo Tricolor até o momento.