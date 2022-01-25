Revelada pelas categorias de base, Clara renova com o São Paulo

O São Paulo segue renovando contratos no futebol feminino. A lateral-esquerda Clara, revelada pelas categorias de base, acertou sua renovação e vai continuar no elenco principal do Tricolor pelo segundo ano na carreira.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022A atleta chegou muito jovem ao clube paulista e sempre atuou ao lado de jogadoras mais experientes e contra jogadoras de categorias acima. Hoje, com 18 anos, além de vestir a camisa do clube na equipe principal, também está constantemente nas convocações do técnico Jonas Urias, que comanda a Seleção Brasileira Sub-20.

Em 2021, Clara fez sua estreia pela equipe principal logo na primeira partida do ano, contra o Grêmio, válida pelo Brasileirão. Já a estreia como titular foi na primeira fase do Estadual, contra o Realidade Jovem. No total, Clara disputou 16 jogos pelo time profissional e conquistou dois títulos na temporada passada: Brasileiro Sub-18 e Brasil Ladies Cup.