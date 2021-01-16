Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Reus perde pênalti e Borussia Dortmund empata com o Mainz 05

Jogando em casa, equipe de Terzic saiu atrás, conseguiu empatar e poderia ter virado o placar se o alemão tivesse convertido a penalidade...
LanceNet

16 jan 2021 às 13:30

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 13:30

Crédito: Ina Fassbender / POOL / AFP
O Borussia Dortmund desperdiçou mais uma chance de vencer. Jogando em casa, a equipe de Terzic empatou com o Mainz 05 por 1 a 1. Oztunali marcou para os visitantes, enquanto Meunier deixou tudo igual.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
Logo aos dois minutos de jogo, Haaland marcou, mas o VAR anulou o gol por impedimento. Parecia que seria um jogo dominante para o Borussia Dortmund, porém não foi o que ocorreu.Com 12 minutos do segundo tempo, Oztunali marcou um golaço. O camisa 8 cortou a marcação de Hummels e, de fora da área, chutou no ângulo, sem chance para Burki.
O Dortmund se complicava. Atacava, mas não conseguia marcar. Em uma bola sobrada na entrada da área, Meunier aproveitou e chutou para o fundo das redes para marcar seu primeiro gol na Bundesliga.
Cerca de dois minutos depois, o belga foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Reus foi para a cobrança, mas chutou para fora e desperdiçou as chances de vitória do Dortmund. Com o empate, a equipe de Terzic chegou aos 29 pontos e continua na quarta colocação da Bundesliga. O Mainz 05 soma sete pontos e segue na vice-lanterna.
OUTROS JOGOS DO HORÁRIOKoln 0 x 0 Hertha BerlinHoffenheim 0 x 0 Arminia BielefeldWerder Bremen 2 x 0 AugsburgWolfsburg 2 x 2 RB Leipzig

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados