Reus perde pênalti e Borussia Dortmund empata com o Mainz 05

O Borussia Dortmund desperdiçou mais uma chance de vencer. Jogando em casa, a equipe de Terzic empatou com o Mainz 05 por 1 a 1. Oztunali marcou para os visitantes, enquanto Meunier deixou tudo igual.
Logo aos dois minutos de jogo, Haaland marcou, mas o VAR anulou o gol por impedimento. Parecia que seria um jogo dominante para o Borussia Dortmund, porém não foi o que ocorreu.Com 12 minutos do segundo tempo, Oztunali marcou um golaço. O camisa 8 cortou a marcação de Hummels e, de fora da área, chutou no ângulo, sem chance para Burki.
O Dortmund se complicava. Atacava, mas não conseguia marcar. Em uma bola sobrada na entrada da área, Meunier aproveitou e chutou para o fundo das redes para marcar seu primeiro gol na Bundesliga.
Cerca de dois minutos depois, o belga foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Reus foi para a cobrança, mas chutou para fora e desperdiçou as chances de vitória do Dortmund. Com o empate, a equipe de Terzic chegou aos 29 pontos e continua na quarta colocação da Bundesliga. O Mainz 05 soma sete pontos e segue na vice-lanterna.
OUTROS JOGOS DO HORÁRIOKoln 0 x 0 Hertha BerlinHoffenheim 0 x 0 Arminia BielefeldWerder Bremen 2 x 0 AugsburgWolfsburg 2 x 2 RB Leipzig