Reus marca duas vezes e Dortmund vence o Union Berlin na Bundesliga

O Borussia Dortmund conquistou grande vitória sobre o Union Berlin por 3 a 0, fora de casa, pela Bundesliga. Com dois gols de Reus na primeira etapa e um de Guerreiro no segundo tempo, a equipe de Marco Rose conseguiu cortar a diferença na classificação para o Bayern para apenas seis pontos.SÓ DEU ELEO Dortmund soube aproveitar as oportunidades na primeira etapa e construiu grande vantagem. Aos 17 minutos, Reus recebeu passe de Dahoud na área e bateu firme para abrir o placar. Aos 25 minutos, o camisa 11 aproveitou disputa de Malen com defensores do Union Berlin, ficou a bola, driblou o goleiro e ampliou o marcador.
LÁ E CÁApós sofrer dois gols, o Union Berlin criou sua primeira grande chance aos 34 minutos. Oczipka recebeu um passe pelo lado esquerdo da área, mas bateu para boa defesa de Kobel. No fim da primeira etapa, Malen foi enfiado pelo lado direito da área e finalizou rasteiro para grande intervenção de Luthe.
SACRAMENTOUApós um início morno na segunda etapa, Malen fez boa jogada aos 26 minutos, chegou na linha de fundo, cruzou rasteiro para Akanji finalizar em cima de Luthe, mas Guerreiro aproveitou o rebote e ampliou o placar. Aos 39 minutos, o Union Berlin reagiu com Möhwald abrindo espaço para finalizar no canto e obrigar Kobel a fazer grande defesa.