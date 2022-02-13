futebol

Reus marca duas vezes e Dortmund vence o Union Berlin na Bundesliga

Na primeira etapa, Reus marcou duas vezes para os aurinegros. Na segunda etapa, Raphael Guerreiro sacramentou o resultado que recoloca o Dortmund na disputa pelo título...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 13:25

13 fev 2022 às 13:25
O Borussia Dortmund conquistou grande vitória sobre o Union Berlin por 3 a 0, fora de casa, pela Bundesliga. Com dois gols de Reus na primeira etapa e um de Guerreiro no segundo tempo, a equipe de Marco Rose conseguiu cortar a diferença na classificação para o Bayern para apenas seis pontos.SÓ DEU ELEO Dortmund soube aproveitar as oportunidades na primeira etapa e construiu grande vantagem. Aos 17 minutos, Reus recebeu passe de Dahoud na área e bateu firme para abrir o placar. Aos 25 minutos, o camisa 11 aproveitou disputa de Malen com defensores do Union Berlin, ficou a bola, driblou o goleiro e ampliou o marcador.
> Veja a tabela da Bundesliga
LÁ E CÁApós sofrer dois gols, o Union Berlin criou sua primeira grande chance aos 34 minutos. Oczipka recebeu um passe pelo lado esquerdo da área, mas bateu para boa defesa de Kobel. No fim da primeira etapa, Malen foi enfiado pelo lado direito da área e finalizou rasteiro para grande intervenção de Luthe.
SACRAMENTOUApós um início morno na segunda etapa, Malen fez boa jogada aos 26 minutos, chegou na linha de fundo, cruzou rasteiro para Akanji finalizar em cima de Luthe, mas Guerreiro aproveitou o rebote e ampliou o placar. Aos 39 minutos, o Union Berlin reagiu com Möhwald abrindo espaço para finalizar no canto e obrigar Kobel a fazer grande defesa.
Crédito: Reus foi o protagonista da partida com dois gols na vitória do Dortmund (RONNY HARTMANN/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

