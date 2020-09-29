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futebol

Reus garante permanência de Jadon Sancho no Borussia Dortmund

Em entrevista, atacante alemão afirmou estar feliz pela permanência do camisa sete por conta das qualidades do atleta. No entanto, futuro de promessa segue em aberto...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 11:50

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 11:50
Crédito: Lars Baron/AFP
Apesar dos últimos esforços do Manchester United para a contratação de Jadon Sancho, o inglês irá permanecer esta temporada no Borussia Dortmund. Em entrevista para a “Sky Sports”, o atacante Marco Reus revelou que o camisa sete irá seguir na equipe alemã e não irá sair antes do dia cinco de outubro, data de encerramento da janela de transferências. No entanto, o colega não descartou uma saída do jovem no futuro.
- Foi uma grande notícia para nós, jogadores. Todos ficaram felizes pela permanência de mais um ano, pois ele entrega gols e assistências e isso nos dá pontos. Se ele se tornar grande como Messi e Ronaldo, nós veremos. Ele precisa de tempo, experiência e será importante ver como ele age quando as coisas não correm bem. Mas ele tem confiança e qualidade.
Caso não consiga contratar Jadon Sancho, os Red Devils têm algumas opções de mercado, como Ismaila Sarr, do Watford, Milik, do Napoli, e Dougla Costa, da Juventus. No entanto, os ingleses devem se apressar e a situação de Sancho parece improvável de reverter a esta altura do mercado. O inglês tem contrato com o Dortmund até 2023.

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