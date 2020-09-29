Reus garante permanência de Jadon Sancho no Borussia Dortmund

Crédito: Lars Baron/AFP

Apesar dos últimos esforços do Manchester United para a contratação de Jadon Sancho, o inglês irá permanecer esta temporada no Borussia Dortmund. Em entrevista para a “Sky Sports”, o atacante Marco Reus revelou que o camisa sete irá seguir na equipe alemã e não irá sair antes do dia cinco de outubro, data de encerramento da janela de transferências. No entanto, o colega não descartou uma saída do jovem no futuro.

- Foi uma grande notícia para nós, jogadores. Todos ficaram felizes pela permanência de mais um ano, pois ele entrega gols e assistências e isso nos dá pontos. Se ele se tornar grande como Messi e Ronaldo, nós veremos. Ele precisa de tempo, experiência e será importante ver como ele age quando as coisas não correm bem. Mas ele tem confiança e qualidade.