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Reuniões do Conselho do São Paulo passarão a ser transmitidas ao vivo

Dois dias após a eleição de Julio Casares, clube anuncia mudanças. Encontros serão transmitidos pelos canais oficiais do clube para a averiguação dos torcedores...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 20:47

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 20:47

Crédito: Divulgação/SPFC
Dois dias após a eleição de Julio Casares, novo mandatário do São Paulo, o Tricolor anunciou uma grande novidade para a torcida. A partir da próxima quinta-feira (17), as reuniões do Conselho Deliberativo serão transmitidas ao vivo e online para os torcedores. As transmissões acontecerão nos canais oficiais do clube.
VEJA O DIA DO MERCADO DESTA SEGUNDA-FEIRA!
- A implementação das transmissões ao vivo é uma medida que marca o início de um trabalho de divulgação muito mais intenso das atividades do Conselho Deliberativo e também de aproximação do órgão mais importante do clube ao torcedor, que é o principal parceiro do clube e nossa razão de existir. Foi um compromisso firmado em campanha e que será honrado em respeito aos são-paulinos 0 afirmou Olten Ayres Jr, presidente do Conselho Deliberativo e iniciador da ideia. Olten foi eleito no último sábado (12), pela chapa Juntos pelo São Paulo, que também elegeu o novo presidente, Julio Casares, e o vice-presidente Harry Massis Junior.
- É o início de uma política de transparência que será implementada nesta gestão. É uma prestação de contas ao associado e ao torcedor daquilo que é feito pelo Conselho Deliberativo e também o começo da abertura de um canal direto com o são-paulino - complementou.

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