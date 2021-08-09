Reunião nesta terça-feira pode definir contrato de Messi no PSG, diz jornal

Após despedir-se oficialmente do Barcelona neste domingo, Lionel Messi pode ter o seu contrato com o Paris Saint-Germain já nesta terça-feira. Uma reunião no PSG definirá o contrato do jogador argentino com a equipe francesa e já poderá ter o fim das negociações entre as partes.
Veja a tabela do FrancêsSegundo o jornal francês 'L'Equipe', uma reunião que ocorrerá nesta terça-feira para definir o futuro de Lionel Messi. O jogador já despediu-se do Barcelona e revelou negociar com o Paris Saint-Germain, e o encontro entre representantes do clube e do jogador pode acertar os termos entre os dois.
Apesar do avanço das negociações entre Messi e Paris Saint-Germain, o acerto oficial ainda não foi concluído, e a expectativa existente é de que a reunião desta terça-feira finalize os termos existentes e possa definir já a nova contratação do clube.
O 'L'Equipe' informa que Messi estava previsto para estar em Ibiza para a reunião ocorrer longe da agitação da capital francesa, onde fãs do jogador e torcedores do Paris Saint-Germain aguardam, junto da imprensa local, a sua chegada em Paris.
De acordo com o jornalista Jose Alvarez, do programa El Chiringuito, o Paris Saint-Germain reservou a Torre Eiffel também para esta terça-feira com o intuito de, supostamente, anunciar a contratação de Messi. Na última vez em que o clube reservou o local, Neymar foi anunciado também após deixar o Barcelona.