Reunião nesta terça-feira pode definir contrato de Messi no PSG, diz jornal

Crédito: PAU BARRENA / AFP

Após despedir-se oficialmente do Barcelona neste domingo, Lionel Messi pode ter o seu contrato com o Paris Saint-Germain já nesta terça-feira. Uma reunião no PSG definirá o contrato do jogador argentino com a equipe francesa e já poderá ter o fim das negociações entre as partes.

Veja a tabela do FrancêsSegundo o jornal francês 'L'Equipe', uma reunião que ocorrerá nesta terça-feira para definir o futuro de Lionel Messi. O jogador já despediu-se do Barcelona e revelou negociar com o Paris Saint-Germain, e o encontro entre representantes do clube e do jogador pode acertar os termos entre os dois.

Apesar do avanço das negociações entre Messi e Paris Saint-Germain, o acerto oficial ainda não foi concluído, e a expectativa existente é de que a reunião desta terça-feira finalize os termos existentes e possa definir já a nova contratação do clube.

O 'L'Equipe' informa que Messi estava previsto para estar em Ibiza para a reunião ocorrer longe da agitação da capital francesa, onde fãs do jogador e torcedores do Paris Saint-Germain aguardam, junto da imprensa local, a sua chegada em Paris.