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Reunião, Luciano e Juanfran em campo: São Paulo encerra preparação para enfrentar o Internacional

Dia no CT da Barra Funda foi agitado antes de duelo decisivo valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Confronto acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 18:30

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:30

Crédito: Twitter/São Paulo
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (20), às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Jogo pela liderança! Relembre 9 duelos marcantes entre Internacional e São Paulo
A principal novidade foi novamente a presença de Luciano no treinamento junto com os companheiros. Com isso, ele deve voltar à equipe titular após quatro jogos sendo desfalque, se recuperando de uma lesão no Cisto de Baker.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROOutro jogador que preocupava a comissão técnica e deve jogar contra o Colorado é o lateral-direito Juanfran. Ele saiu do empate contra o Athletico sentindo dores no braço, mas treinou normalmente hoje e não deve ser problemas para o treinador Fernando Diniz.
O técnico Fernando Diniz tem um desfalque certo para encarar o Colorado. O zagueiro Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Quem deve entrar em seu lugar é Diego Costa.Antes do treinamento, o elenco são-paulino se reuniu com o presidente Julio Casares, o coordenador Muricy Ramalho e o gerente de futebol Raí. A reunião aconteceu em um dos campos do CT da Barra Funda. Esse foi o segundo encontro do tipo, já que, há duas semanas atrás, Muricy também falou com os jogadores após a derrota para o Santos.
Com isso, uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Internacional tem: Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. A equipe é a líder do Brasileirão com 57 pontos, um a mais que o vice-líder, Internacional.

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