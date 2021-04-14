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futebol

Reunião encaminha acerto entre atacante Walter e São Caetano

Jogador chegou nesta tarde em Goiânia, onde mora a famíia e tem chegada à São Paulo esperada ainda para esta semana...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 16:48
Crédito: MIGUEL VIDAL / Arquivo Lance!
O atacante Walter está bem encaminhado com o São Caetano. Em uma reunião realizada na manhã desta quarta-feira (14), a diretoria do Azulão avançou na negociação e agora espera o “sim” do jogador.
A proposta prevê um contrato curto, até o fim do Campeonato Paulista. E, segundo levantou o LANCE!, os valores agradaram o atleta, que nesta terça-feira (13) rescindiu com o Vitória, menos de dois meses após a sua chegada.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosWalter chegou nesta tarde a Goiânia, onde a sua família mora, para ajustar questões pessoais. O estafe do São Caetano aguarda a chegada do atacante ao ABC Paulista ainda essa semana.
Responsável pela intermediação do negócio, o empresário Rodrigo Sodré, em contato com o L!, acredita que a chegada do jogador pode ajudar no período de reconstrução vivido pelo Azulão.
– O São Caetano vive um momento de reconstrução, e conseguir contribuir trazendo um atleta de alto nível me deixa contente. Está tudo bem encaminhado. O Márcio Granada, CEO do São Caetano, está finalizando os detalhes – disse em contato exclusivo com a reportagem.
Aos 31 anos, Walter despontou no futebol em 2007, pelo Internacional, onde teve passagem de destaque pela Seleção Brasileira de base. Além do Colorado, o jogador também passou por Porto (POR), Cruzeiro, Goiás (duas vezes), Athletico-PR (duas vezes), Atlético-GO, Paysandu, CSA e Vitória.
A chegada do jogador ao Azulão fará parte de um plano de recuperação da equipe na Série A1 do Paulista, onde, em cinco jogos, o clube ainda venceu, com um empate e quatro derrotas.

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