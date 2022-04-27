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futebol

Reunião do PSG com família de Mbappé por renovação foi positiva, diz jornal

Em fim de contrato com o Paris e procurado pelo Real Madrid, atacante francês segue com seu futuro indefinido
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LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 11:38

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 11:38

Mbappé ainda não bateu o martelo sobre seu futuro! O atacante ainda não acertou sua renovação com o Paris Saint-Germain e também não fechou com outro clube. De acordo com o jornal ‘The Telegraph’, houve uma reunião positiva com representantes do clube e a família do jogador sobre a renovação.> Neymar é visto como peça descartável em possível reformulação do Paris Saint-Germain, diz jornal
Ainda de acordo com o jornal inglês, a mãe de Mbappé gostou da proposta do Paris Saint-Germain, que teria oferecido um contrato por mais dois anos, mas com cláusula de rescisão ao fim da próxima temporada. Além disso, o clube está disposto a pagar 50 milhões de euros por cada uma dessas duas temporadas e mais um bônus pela renovação.
Caso não acerte a renovação de contrato, o possível destino de Mbappé seria o Real Madrid. Os merengues têm interesse em contar com o jogador e seguem acompanhando toda sua situação com o clube francês.
Mbappé é destaque da equipe do PSG, que conta com Neymar e Messi. O francês soma 33 gols e 22 assistências em 42 jogos na temporada.
Crédito: MbappépodeseguirnoPSG(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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