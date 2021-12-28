Reunião deve selar a saída de Jorge Jesus do Benfica, diz jornal português

Os dias turbulentos de Jorge Jesus no Benfica ao que parece vão chegar ao fim. De acordo com o jornal "A Bola", o treinador deve encerrar sua passagem pelo clube nas próximas horas.O Mister terá uma reunião com o presidente Rui Costa e deve encerrar seu ciclo nos Encarnados. Ele pretende colocar o cargo à disposição. Ainda segundo a publicação, o treino que estava marcado para o período da manhã foi adiado.

+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, diz jornal

O ápice do desconforto ocorreu depois da recusa dos jogadores em treinar nesta segunda-feira, após o afastamento de Pizzi, um dos líderes do elenco. A decisão de colocar o atleta para treinar à parte aconteceu depois de um desentendimento no vestiário após a derrota por 3 a 0 para o Porto, no Estádio do Dragão, em duelo válido pela Taça de Portugal. O elenco não gostou da decisão da comissão técnica.

+ Confira a tabela do Campeonato Português

Apesar de ter classificado o Benfica para as oitavas de final da Champions League e ter colocado a equipe na semifinal da Taça da Liga, as Águias foram eliminadas da Taça de Portugal e já perderam um clássico contra o Sporting no Estádio da Luz pelo Campeonato Português. A insatisfação com o trabalho existe por parte dos torcedores.

Somados a isto, o encontro do treinador com Marcos Braz e Bruno Spindel, da cúpula do Flamengo, também não agradou à direção portuguesa.

O Benfica volta a campo na quinta-feira. Os Encarnados terão pela frente um outro clássico contra o Porto, fora de casa.