Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Reunião deve selar a saída de Jorge Jesus do Benfica, diz jornal português

Treinador pretende colocar o cargo à disposição da direção e não deve ficar à beira do campo no clássico diante do Porto, nesta quinta-feira, no Estádio do Dragão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 08:23

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 08:23

Os dias turbulentos de Jorge Jesus no Benfica ao que parece vão chegar ao fim. De acordo com o jornal "A Bola", o treinador deve encerrar sua passagem pelo clube nas próximas horas.O Mister terá uma reunião com o presidente Rui Costa e deve encerrar seu ciclo nos Encarnados. Ele pretende colocar o cargo à disposição. Ainda segundo a publicação, o treino que estava marcado para o período da manhã foi adiado.
+ Jorge Jesus está chateado com dirigentes do Flamengo, diz jornal
O ápice do desconforto ocorreu depois da recusa dos jogadores em treinar nesta segunda-feira, após o afastamento de Pizzi, um dos líderes do elenco. A decisão de colocar o atleta para treinar à parte aconteceu depois de um desentendimento no vestiário após a derrota por 3 a 0 para o Porto, no Estádio do Dragão, em duelo válido pela Taça de Portugal. O elenco não gostou da decisão da comissão técnica.
+ Confira a tabela do Campeonato Português
Apesar de ter classificado o Benfica para as oitavas de final da Champions League e ter colocado a equipe na semifinal da Taça da Liga, as Águias foram eliminadas da Taça de Portugal e já perderam um clássico contra o Sporting no Estádio da Luz pelo Campeonato Português. A insatisfação com o trabalho existe por parte dos torcedores.
Somados a isto, o encontro do treinador com Marcos Braz e Bruno Spindel, da cúpula do Flamengo, também não agradou à direção portuguesa.
O Benfica volta a campo na quinta-feira. Os Encarnados terão pela frente um outro clássico contra o Porto, fora de casa.
Crédito: JorgeJesusnãodeveráseguiràfrentedoBenfica(Foto:PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados