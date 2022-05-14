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futebol

Retrospecto de Mano Menezes em confrontos com o Corinthians

Treinador tem histórico equilibrado quando enfrenta clube onde foi bem sucedido...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 14:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 14:06
Com passagens de caráter marcante pelo Corinthians, o técnico Mano Menezes atuará novamente como oponente no próximo domingo (15) onde, estando no comando do Internacional, lutará por três pontos que podem deixar o Colorado mais perto das primeiras posições.>Veja as principais dicas de apostas para a 6ª rodada do BrasileirãoAté hoje, Mano esteve nesta situação em outras 17 oportunidades enquanto treinador de Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia em confronto que prima pelo equilíbrio de retrospecto.
Enquanto o atual comandante do Inter saiu vitorioso em seis oportunidades, em cinco deles o marcador foi de empate e, em outras seis, foi a equipe paulista que levou a melhor. E, dentro desse contexto, alguns confrontos tem caráter marcante.
Enquanto o empate por 1 a 1 no ano de 2007 quando dirigia o Grêmio decretou a queda do Corinthians para a Série B do Brasileirão além do título da Copa do Brasil em 2018 pelo Cruzeiro, batendo na final justamente o adversário paulista, existe também a dura derrota por 4 a 0 na curta passagem pelo Flamengo.
Crédito: ManoreencontraráoCorinthiansnodomingo(15(Divulgação/Internacional)

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