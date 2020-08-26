Retrospecto de equilíbrio marca o duelo CRB x CSA em 2020

Crédito: Divulgação/CRB

No próximo domingo, CSA e CRB voltam a campo no estádio Rei Pelé, pela 6ª rodada da Série B e o jogo promete ser quente, já que é o quarto duelo entre os rivais ao longo da temporada 2020.Após três jogos, o torcedor que está mais feliz é o do CRB. O time vermelho venceu o encontro mais decisivo e faturou o título do Campeonato Alagoano, algo que não acontecia desde 2017.

Nos outros dois jogos o equilíbrio prevaleceu. Na fase de classificação do estadual, o Azulão venceu o compromisso válido pela última rodada por 1 a 0. Pela Copa do Nordeste, o encontro terminou empatado por 1 a 1.

Situação dos Clubes

Se existe retrospecto no clássico é de equilíbrio, na classificação da Série B é diferente. Enquanto o Galo está na parte de cima, com oito pontos e na 6ª colocação, o Azulão aparece com três pontos e na 15ª colocação.

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