Retrospecto de Ceni pode ser 'trunfo' do São Paulo contra o Internacional

O São Paulo conta com o retrospecto positivo de Rogério Ceni contra o Internacional para poder ter um bom resultado neste domingo (31), às 18h15, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda não ter enfrentado o Inter como treinador do São Paulo, Ceni tem bons números contra o Colorado na sua curta carreira de treinador. A única derrota foi quando ele dirigia o Cruzeiro, em 2019. Naquela ocasião, a Raposa perdeu por 3 a 0, no Beira-Rio, pela Copa do Brasil.
Depois, veio a sequência invicta. No Fortaleza, foram dois jogos, com um empate (2 a 2), pelo Campeonato Brasileiro de 2019 e uma vitória (1 a 0), no Brasileiro de 2020. O último confronto dele contra o Inter na beira do campo foi no comando do Flamengo, quando venceu o Colorado por 2 a 1, no Brasileirão de 2020.
já como jogador do São Paulo, Rogério Ceni disputou 31 jogos contra o Inter, com 12 vitórias, nove empates e dez derrotas. Ele marcou um gol contra o Colorado, no Brasileiro de 2007, quando o Tricolor venceu por 1 a 0, com o tento de pênalti.
RETROSPECTO DE ROGÉRIO CENI COMO TREINADOR CONTRA O INTER21/02/2021 - Flamengo 2-1 Internacional - Brasileirão 202019/09/2020 - Fortaleza 1-0 Internacional - Brasileirão 2020 24/11/2019 - Internacional 2-2 Fortaleza - Brasileirão 2019 04/09/2019 - Internacional 3-0 Cruzeiro - Copa do Brasil 2019