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Retrospectiva LANCE!: Conquistas, adeus, choro, novo lar, reencontro... O ano de Lionel Messi

Argentino passou por altos e baixos, como título com sua seleção e também o adeus ao Barcelona, mas terminou o ano de 2021 conquistando mais uma Bola de Ouro na carreira...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 07:00

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 07:00

Lionel Messi viveu dias para lá de turbulentos em 2021. Em sua última temporada de contrato com o Barcelona, o argentino teve que dar adeus ao lugar onde foi sua casa por muito tempo. Mas nem só de tristeza foi formado o ano do astro, que se lembrará também de conquistas importantes. Veja a seguir na Retrospectiva LANCE!.TÍTULO COM A ARGENTINASem dúvidas, o ponto mais alto do 2021 de Messi foi vivido no dia 10 de julho. No Maracanã, palco de uma das maiores tristezas de sua carreira, o vice da Copa do Mundo de 2014, para a Alemanha, o camisa 10 deu a volta por cima e conquistou a Copa América com a Argentina.
Apesar de atuação discreta na decisão, que terminou 1 a 0 sobre o Brasil, com gol de Di María, Messi foi o grande nome do torneio e conduziu a Albiceleste ao primeiro título em quase três décadas. Os hermanos encerraram um jejum de 28 anos sem troféu para finalmente soltarem o grito de "dale campeón".
O camisa 10 deixou a equipe como o maior da história, com 778 jogos disputados, 672 gols marcados e 301 assistências distribuídas aos seus companheiros. No total, foram 35 títulos em 17 anos: dez Campeonatos Espanhóis, quatro Champions League, sete Copas do Rei, oito Supercopas da Espanha, três Mundiais de Clubes e três Supercopas da Uefa.
VIDA NOVA EM PARIS E REECONTRO COM NEYMARApós deixar o Barcelona, Messi rumou para a França e acertou com o Paris Saint-Germain. Livre no mercado, o argentino assinou por duas temporadas com a equipe da Cidade Luz. Seu primeiro jogo foi contra o Reims e seu primeiro gol foi contra o Manchester City.
Crédito: LionelMessiteveanoagitado,deixouoBarcelonaepelaprimeiravezdefendeuoutrotime(Foto:ArteLance!

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