Retrospectiva LANCE!: a temporada dos goleiros do São Paulo

A temporada 2021 se encerrou e o LANCE! publica, a partir desta segunda-feira, uma retrospectiva do São Paulo, relembrando os feitos e os destaques do Tricolor. Nesta primeira parte, o material é a respeito das participações dos goleiros Tiago Volpi e Lucas Perri.Quem mais defendeu a meta do São Paulo foi Tiago Volpi, com 64 jogos. O camisa 1 foi o jogador com mais atuações do elenco nesta temporada. No Campeonato Paulista, teve boas atuações e ajudou a equipe a conquistar o título estadual.

No entanto, o goleiro, assim como todo o time, caiu de rendimento no segundo semestre, com falhas em jogos decisivos, como nas eliminações da Copa do Brasil e Libertadores, contra Fortaleza e Palmeiras, respectivamente. Em algumas partidas que os titulares foram poupados, o goleiro Lucas Perri teve a chance de jogar. Nesta temporada foram seis jogos, sendo três no Campeonato Paulista, dois na Libertadores e um na Copa do Brasil.

Confira os números dos goleiros do São Paulo na temporada de 2021:

TIAGO VOLPI64 Jogos (26V/22E/16D) - 61 Gols sofridos

LUCAS PERRI6 Jogos (3V/2E/1D) - 7 Gols sofridos