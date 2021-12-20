Retrospectiva LANCE!: a temporada dos goleiros do Grêmio

O fim da temporada 2021 chegou e o LANCE! Publicará uma retrospectiva do ano do Grêmio, com análise dos atletas em cada posição. Como não poderia ser diferente, a abertura da série fica por conta dos goleiros, que deram o que falar no Tricolor Gaúcho ao longo do ano.

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Com Vanderlei e Pulo Victor em baixa e fora dos planos da comissão técnica, coube aos jovens Brenno e Gabriel Chapecó assumirem a responsabilidade de ficar embaixo do gol.

No Campeonato Brasileiro, Brenno iniciou como titular, mas as boas atuações não salvavam a equipe, que colecionava resultados negativos.

Ainda no turno inicial, Brenno foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira e abriu espaço para Gabriel Chapecó. Logo na estreia, o arqueiro fechou o gol no Gre-Nal e ganhou a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari.Chapecó foi bem quando entrou em campo ao longo de 2021 (Lucas Uebel/Grêmio)Com uma frieza incrível, Chapecó teve boas atuações, mas perdeu a posição quando o rebaixamento ganhou corpo. No revés diante do Sport dentro de casa, o goleiro falhou e deu a posição para Brenno, que seguiu como titular até o fim do Campeonato Brasileiro.

Brenno – 36 jogos ao longo de 2021

Gabriel Chapecó - 31 jogos ao longo de 2021