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Retrospectiva LANCE!: a temporada dos goleiros do Grêmio

Sem medalhões no gol, o Tricolor teve dois jovens na meta ao longo de 2021...

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 dez 2021 às 07:00
O fim da temporada 2021 chegou e o LANCE! Publicará uma retrospectiva do ano do Grêmio, com análise dos atletas em cada posição. Como não poderia ser diferente, a abertura da série fica por conta dos goleiros, que deram o que falar no Tricolor Gaúcho ao longo do ano.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com Vanderlei e Pulo Victor em baixa e fora dos planos da comissão técnica, coube aos jovens Brenno e Gabriel Chapecó assumirem a responsabilidade de ficar embaixo do gol.
No Campeonato Brasileiro, Brenno iniciou como titular, mas as boas atuações não salvavam a equipe, que colecionava resultados negativos.
Ainda no turno inicial, Brenno foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira e abriu espaço para Gabriel Chapecó. Logo na estreia, o arqueiro fechou o gol no Gre-Nal e ganhou a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari.Chapecó foi bem quando entrou em campo ao longo de 2021 (Lucas Uebel/Grêmio)Com uma frieza incrível, Chapecó teve boas atuações, mas perdeu a posição quando o rebaixamento ganhou corpo. No revés diante do Sport dentro de casa, o goleiro falhou e deu a posição para Brenno, que seguiu como titular até o fim do Campeonato Brasileiro.
Brenno – 36 jogos ao longo de 2021
Gabriel Chapecó - 31 jogos ao longo de 2021
Crédito: ChapecódividiuametadoGrêmiocomBrenno(Foto:LucasUebel/Gremio

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