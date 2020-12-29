Retrospectiva 2020: o ano conturbado de Lionel Messi

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Um ano atípico para Lionel Messi e Barcelona. Não só por conta da Covid-19, que atrapalhou todo o calendário do futebol, mas também por tudo o que ocorreu dentro de campo. Os catalães terminaram a temporada 2019/20 sem um título sequer, o que não acontecia desde 2007/08, antes da era Guardiola.

+ Veja a tabela da La LigaAcostumado a alcançar glórias com o Barcelona, Messi se viu cercado por um time que pouco o ajudava em 2020. O argentino se esforçou bastante, mas não foi capaz de guiar seu clube ao caminho dos títulos. E este insucesso foi determinante para um dos principais capítulos do ano blaugrana.

Apesar de ter sua escolha à premiação do "The Best", da Fifa, contestada por boa parte dos amantes do futebol, a temporada de Messi em termos individuais passou longe de ser ruim. Pode não ter sido tão assombrosa como em outros anos, mas o argentino teve alguns motivos para sorrir.

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Em 44 jogos oficiais no ano de 2020, Messi balançou as redes 26 vezes e deu 22 assistências para seus companheiros. Ou seja, o camisa 10 teve participação direta em 48 gols na temporada, média superior a uma por partida.VEJA A SEGUIR COMO FOI O ANO DE LIONEL MESSI DIVIDIDO POR ETAPAS