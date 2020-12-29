Retrospectiva 2020: Neymar faz bom ano, mas não é lembrado pela Fifa

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Apesar das polêmicas fora de campo, a pública vontade de deixar o Paris Saint-Germain e retornar ao Barcelona, Neymar foi o destaque do clube francês na temporada. Em mais um ano conquistando a Ligue 1, o brasileiro levou a equipe parisiense à sua primeira final de Liga dos Campeões, mas acabou derrotado para o Bayern de Munique.

Na temporada 20/21, pela Ligue 1, Neymar já coleciona bons números novamente. São sete jogos, três gols e três assistências. Na Champions League, são cinco partidas e seis tentos.

Apesar de parecer estar conquistando o público novamente, o camisa 10 do PSG também se envolveu em algumas polêmicas. No meio do ano, um áudio do brasileiro xingando o ex-namorado de sua mãe, Tiago Ramos, viralizou. Nele, Neymar o ofende com palavras de cunho machista e homofóbico.