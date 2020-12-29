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futebol

Retrospectiva 2020: Neymar faz bom ano, mas não é lembrado pela Fifa

Atacante brasileiro foi o principal jogador do Paris Saint-Germain, que chegou à primeira final de Liga dos Campeões em 50 anos, mas ficou de fora das premiações da entidade...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 14:35

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 14:35

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Apesar das polêmicas fora de campo, a pública vontade de deixar o Paris Saint-Germain e retornar ao Barcelona, Neymar foi o destaque do clube francês na temporada. Em mais um ano conquistando a Ligue 1, o brasileiro levou a equipe parisiense à sua primeira final de Liga dos Campeões, mas acabou derrotado para o Bayern de Munique.
Na temporada 20/21, pela Ligue 1, Neymar já coleciona bons números novamente. São sete jogos, três gols e três assistências. Na Champions League, são cinco partidas e seis tentos.
Apesar de parecer estar conquistando o público novamente, o camisa 10 do PSG também se envolveu em algumas polêmicas. No meio do ano, um áudio do brasileiro xingando o ex-namorado de sua mãe, Tiago Ramos, viralizou. Nele, Neymar o ofende com palavras de cunho machista e homofóbico.
Além disso, o brasileiro também teve confusões com Flayslane, ex-BBB, e a mais recente: sua festa de ano novo. O craque supostamente fará uma confraternização com cerca de 500 pessoas e, devido ao atual momento de pandemia, foi extremamente criticado. Ele ainda não se pronunciou sobre o possível evento.

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