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Retrospectiva 2020: Galo volta a ser protagonista no cenário nacional

O ano começou com eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, mas com a demissão de Dudamel e chegada de Sampaoli, o alvinegro entrou forte no Brasileirão...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 04:00

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 04:00
O ano de 2020 do Atlético-MG começou feliz para o seu torcedor, pois viu o rival Cruzeiro ser rebaixado no fim de 2019. E, ainda houve uma esperança com uma temporada forte com a contratação do venezuelano Dudamel. Mas, o roteiro desenhado não saiu como previsto na prática, com eliminações na Copa do Brasil, Sul-Americana e desempenho ruim no Mineiro.
Em uma negociação complicada, mas rápida, o time alvinegro ousou e foi atrás de Jorge Sampaoli, que estava sem clube desde a saída do Santos. Com o argentino, o Galo iniciou um projeto de longo prazo que já teve resultados no Brasileiro deste ano, com a luta pelo ´titulo. Houve também a mudança na presidência. Sai um Sérgio, Sette Câmara, entra outro Sérgio, Coelho, para comandar o clube. Como a temporada só acaba em 2021, o 2020 do Atlético poderá ter um final feliz. Confira nas imagens acima nossa retrospectiva.
CONFIRA A CLASSSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

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