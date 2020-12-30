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Retrospectiva 2020: Com mais gols do que jogos, Lewandowski vence tudo com o Bayern e leva o The Best

Atacante polonês conquistou cinco troféus no Bayern de Munique e superou Messi e Cristiano Ronaldo, sendo eleito como o melhor jogador do mundo da Fifa...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 15:47
Crédito: AFP
O ano de Robert Lewandowski foi fabuloso tanto coletivamente quanto individualmente. Com o Bayern de Munique, o polonês conquistou todos os cinco títulos que disputou na última temporada: Liga dos Campeões, Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Supercopa da Uefa. E, de quebra, ainda foi eleito como o melhor jogador do mundo pela Fifa.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES Lewandowski fez por merecer o prêmio The Best. Em campo, o camisa 9 do dominante Bayern de Munique termina o ano com uma média de gols por jogo superior a um e precisa de apenas 67 minutos em campo para marcar.
Na última temporada, foram 55 tentos anotados por Lewandowski, em 47 partidas disputadas, além de nove assistências. Nesta, o polonês já balançou as redes por 20 vezes e entrou em campo em apenas 18.

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