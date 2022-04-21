Retrô vence Náutico nos Aflitos e joga pelo empate na partida de volta da final do Pernambucano

Na tarde desta quinta-feira (21), no estádio dos Aflitos, em Recife, o Retrô surpreendeu e venceu o Náutico pelo placar de 1 a 0 e agora joga pelo empate na partida de volta da Final do Campeonato Pernambucano, que será realizada no dia 30 de abril, na Arena Pernambuco. O gol do triunfo do Retrô foi marcado por Guilherme Paraíba, aos 23 minutos, após cobrança de escanteio.A partidaPRIMEIRO TEMPOO Náutico foi melhor que o Retrô na etapa inicial da primeira partida da final do Campeonato Pernambucano. O Timbu criou várias oportunidades e poderia ter ido para o intervalo com a vantagem no placar. No entanto, o time Alvirrubro não contava com o grande primeiro tempo do goleiro Jean, que fez boas defesas e evitou que o placar fosse inaugurado. O time do Retrô apenas duas vezes no gol, mas sem levar tanto perigo.

SEGUNDO TEMPOAssim como foi durante todo o primeiro tempo, o Náutico voltou do intervalo pressionando o Retrô e criando oportunidades de gol. Até os 20 minutos, o Náutico foi dono do jogo, mas Jean brilhou novamente fazendo boas defesas.

Como no futebol quem não faz, toma... Aos 23 minutos, o Retrô resolveu ir ao ataque e acabou abrindo o marcador. Após cobrança de escanteio, Yuri escorou de cabeça para Guilherme Paraíba. Esperto na jogada, o zagueiro do Retrô mandou para o fundo das redes do goleiro Lucas Perri: 1 a 0 para o Retrô.

A partir daí, o Retrô começou a picotar a partida na tentativa de diminuir o ímpeto do Náutico e garantir o resultado positivo. O Timbu tentou de todas as maneiras empatar, mas chance clara de gol mesmo só construiu mesmo nos acréscimos com o meia Jean Carlos, mas o goleiro Jean brilhou outra vez e garantiu a vitória para o Retrô.