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futebol

Retorno próximo! Neymar volta a treinar com elenco após recuperação de lesão no tornozelo

Jogador se contundiu em novembro de 2021 e pode jogar contra o Real Madrid, no dia 15...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:07
Craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, Neymar se aproxima cada vez mais da volta aos gramados. Nesta quinta-feira, o jogador treinou com o grupo após passar por período de recuperação afastado na academia. O jogador, que lesionou o tornozelo no ano passado, deve voltar a atuar no dia 15.+ Barcelona deixa Daniel Alves de fora da lista de inscritos da Europa League; veja a lista
Fora de ação desde novembro, Neymar deve estar pronto para o duelo contra o Real Madrid, nas oitavas de final da Champions League. O camisa 10 do PSG não participou dos últimos jogos com a Seleção Brasileira para focar na recuperação. Há expectativa do jogador atuar alguns minutos contra o Rennes, na próxima semana, para ganhar ritmo de jogo.
+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França
Se Neymar pode voltar em breve ao PSG, o mesmo não pode se dizer de Sergio Ramos. O zagueiro não evoluiu na recuperação da lesão muscular na panturrilha e não tem previsão de retorno. Marquinhos, Hakimi e Dí María, que defenderam suas respectivas seleções nos últimos dias, já estão de volta ao clube francês.
Crédito: Brasileiropassouúltimassemanastreinandoemseparado(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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