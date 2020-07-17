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Retorno do Campeonato Paraguaio é adiado após novos casos de COVID-19 em três clubes

Além de jogadores, árbitros também apresentaram resultados inconclusivos.
Retorno das disputas iriam acontecer nesta sexta-feira...

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 20:13

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 20:13
Crédito: Campeonato Paraguaio volta a ser adiado - Divulgação/Olimpia
A Associação Paraguaia de Futebol (APF) optou por adiar a volta do Campeonato Paraguaio, inicialmente, até o dia 22 de julho. O retorno das disputas iriam acontecer nesta sexta-feira, mas foram detectados novos casos de coronavírus em três clubes, e árbitros apresentaram resultados inconclusivos.
Em comunicado oficial, a APF informou que todos afetados estão seguindo os protocolos de saúde, e que fará nova rodada de exames com quem esteve em contato com os afetados. O mesmo será feito com os árbitros, que estão em quarentena domiciliar. Paraguai seria o primeiro país sul-americano a retomar a competição nacional após o início da pandemia de Covid-19.

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