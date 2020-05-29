Retorno do Campeonato Japonês é marcado para o dia 4 de julho

Crédito: Reprodução / Vissel Kobe

A liga japonesa de futebol (J-League) confirmou nesta sexta-feira que o Campeonato Japonês será retomado no dia 4 de julho, após ser paralisado por conta da pandemia de coronavírus. Todas as partidas serão realizadas com portões fechados.

A segunda divisão nacional voltará ainda antes, no dia 27 de junho. Nesta semana, o Japão começou a afrouxar as regras de isolamento, já que o país tem reagido bem à COVID-19. Este fato foi importante para que dirigentes japoneses votassem a favor do reinício da competição.