Retorno do Campeonato Japonês é marcado para o dia 4 de julho

A liga japonesa de futebol (J-League) confirmou nesta sexta-feira que o Campeonato Japonês será retomado no dia 4 de julho, após ser paralisado por conta da pandemia de coronavírus. Todas as partidas serão realizadas com portões fechados.
A segunda divisão nacional voltará ainda antes, no dia 27 de junho. Nesta semana, o Japão começou a afrouxar as regras de isolamento, já que o país tem reagido bem à COVID-19. Este fato foi importante para que dirigentes japoneses votassem a favor do reinício da competição.
Até o torneio ser paralisado, em 26 de fevereiro, apenas a primeira rodada havia sido disputada. O Yokohama Marinos é o atual campeão.２０２０明治安田生命Ｊ１リーグ・Ｊ２リーグの再開およびＪ３リーグの開幕日について#Ｊリーグ詳細はこちら⏬https://t.co/oyyxXHcaAF pic.twitter.com/pJvf3SEi1d— Ｊリーグ (@J_League) May 29, 2020 E MAIS:Leicester faz oferta pelo meia Lallana, do LiverpoolEm final de contrato com o Chelsea, Pedro entra na mira da JuventusPor fraude fiscal na Espanha, Diego Costa pode ser preso por seis mesesSporTV exibe documentário inédito no Brasil sobre craque Sadio Mané E MAIS: