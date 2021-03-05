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futebol

Retorno de Miranda ao São Paulo está muito próximo de ser fechado

O zagueiro foi tricampeão brasileiro pelo Tricolor em 2006, 2007 e 2008 e, atualmente, está sem clube rescindir seu contrato com o Jiangsu Suning, time do futebol chinês...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 14:19
Crédito: AFP
O São Paulo está muito próximo de assinar com o zagueiro Miranda. As conversas avançaram e o atleta pode acertar seu retorno ao time paulista nas próximas horas, de acordo com informação do Globo Esporte confirmada pelo Lance. O Coritiba é outro time interessado no veterano, mas essa possibilidade está mais distante.A proposta feita pelo Tricolor é de um ano de contrato, podendo haver renovação por mais uma temporada ao fim do período. Já a equipe coxa branca ofereceu dois anos de contrato.
O primeiro contato entre o clube e o atleta foi feito ainda em dezembro de 2020 e, no último final de semana, o presidente Júlio Casares voltou a procurar o zagueiro. Nos últimos dias, porém, a negociação esta sendo feita pelo diretor de futebol do Tricolor, Rui Costa.
De acordo com a jornalista Nadja Mauad, o zagueiro de 36 anos chegou a receber sondagens de outros times brasileiros depois de ter rescindido seu contrato com o Jiangsu Suning, da China.
Desde que voltou ao Brasil, Miranda está em Curitiba e pediu um tempo para definir seu futuro, mas foi muito aberto em relação ao seu desejo de fazer parte de um projeto competitivo no Brasil, o que é ofertado pelo São Paulo que, além de questões contratuais, disputará, nesta temporada, a Libertadores e a Série A do Brasileirão, enquanto o Coritiba está na segunda divisão, após o rebaixamento no Brasileirão.Um dos times que se mostrou interessado pelo zagueiro foi o Atlético-MG, segundo informações do Globo Esporte, porém o negócio não foi pra frente devido ao desejo de Miranda de jogar em um time com o qual tenha identificação, como o Coritiba, onde foi revelado, e o São Paulo, onde foi tricampeão brasileiro (2006, 2007 e 2008) sob o comando de Muricy, que hoje faz parte da diretoria. Miranda ficou no Tricolor de 2006 a 2011.
Além de Coritiba e São Paulo, Miranda jogou também pelo Sochaux, da França, pelo Atlético de Madrid, da Espanha, pela Inter de Milão, da Itália, e Jiangsu Suning, da China. O zagueiro jogou pela seleção Brasileira, com a qual foi campeão da Copa das Confederações de 2009, a Copa América de 2019 e o Superclássico das Américas em 2014 e 2018.

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