Retorno de Junior Alonso ao Galo depende apenas do Krasnodar-RUS

O Atlético-MG já manifestou que deseja a volta do zagueiro Junior Alonso ao elenco. E o defensor indica que também pretende vestir a camisa alvinegra novamente. Mas, quem pode definir a situação é o seu atual clube, o russo Krasnodar, que o comprou do Galo no inicio do ano por mais de R$ 43 milhões. Alonso está com seu contrato suspenso com o time da Rússia, devido ao conflito armado daquele país com a Ucrânia. A FIFA autorizou que atletas que joguem nas duas nações acertem acordos com outros times por empréstimo até o meio do ano. Por isso, a volta do jogador, que caiu nas graças da Massa, depende do seu atual clube. - É um jogador que nos interessa muito, muito identificado com o time, com a torcida e com os diretores. E ele manifestou muito interesse em voltar para o Atlético. Mas ele tem contrato e temos que tratar com o clube dele, o Krasnodar. Estamos com expectativa de que dará certo, mas sem nenhum tipo de promessa. No que depender do Atlético para que ele venha, não mediremos esforços - afirmou Sérgio Coelho à Rádio Itatiaia que seguiu: -Não depende só do Atlético. Acho que o que depender do Atlético e do Alonso a gente acerta, mas depende também do clube (Krasnodar)-comentou. O alvinegro tentará ficar com Alonso emprestado até o fim do ano, arcando com os salários, que seriam os mesmos recebidos pelo jogador em 2021. - O Rodrigo Caetano é muito rápido. É o filho do vento. Ele não perde uma oportunidade. Tão logo iniciou a guerra, ele já procurou o empresário, ele também é amigo do Alonso, conversam sempre. Outros clubes no Brasil, principalmente nossos maiores adversários na atualidade, procuram ele também, mas nós fomos mais rápidos e achamos que vai dar certo pra que a gente consiga trazê-lo-concluiu Sérgio Coelho, no fim de sua cavalgada rumo à Aparecida do Norte. Júnior Alonso venceu dois Mineiros (2020-2021), Brasileiro e Copa do Brasil pelo Atlético-MG desde que chegou ao clube mineiro.