Retorno da Premier League ganha força após dois casos positivos

O “Projeto Recomeçar”, da Premier League, ganhou mais um impulso após apenas duas pessoas testarem positivo para coronavírus em uma nova bateria de testes realizada pela liga em 996 pessoas. O total de infectados agora é de oito pessoas. Os nomes não foram divulgados, mas o Bournemouth confirmou nesta manhã que um dos casos é com um atleta do time. Neste momento, o jogador deve fazer um isolamento por sete dias.
Os testes aconteceram na última semana, entre quinta e sexta-feira, após as equipes recomeçarem os treinos em pequenos grupos. O número equivalente a 0,2% positivos para COVID-19 é um fato animador para que os clubes e jogadores não se sintam com medo para voltar a competir pelo Campeonato Inglês.
Além do Bournemouth, Watford e Burnley já haviam divulgado casos em seus elencos após os primeiros testes. Ainda não há uma definição em relação a volta da Premier League, mas a expectativa é que o torneio possa voltar até o próximo dia 19 de junho. No entanto, jogadores como Kanté e Deeney estão com medo e optam por não treinar neste momento.E MAIS:Lautaro recusa nova oferta de renovação da Inter de MilãoEntorno de Arthur nega imprensa italiana e atleta deve seguir no BarçaEverton faz última proposta por Todibo, zagueiro do BarcelonaPSG e Inter de Milão já conversam por transferência de Icardi E MAIS: