Retorno da Premier League ganha força após dois casos positivos

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O “Projeto Recomeçar”, da Premier League, ganhou mais um impulso após apenas duas pessoas testarem positivo para coronavírus em uma nova bateria de testes realizada pela liga em 996 pessoas. O total de infectados agora é de oito pessoas. Os nomes não foram divulgados, mas o Bournemouth confirmou nesta manhã que um dos casos é com um atleta do time. Neste momento, o jogador deve fazer um isolamento por sete dias.

Os testes aconteceram na última semana, entre quinta e sexta-feira, após as equipes recomeçarem os treinos em pequenos grupos. O número equivalente a 0,2% positivos para COVID-19 é um fato animador para que os clubes e jogadores não se sintam com medo para voltar a competir pelo Campeonato Inglês.