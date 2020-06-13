Retornando de lesão, Haaland sai do banco e marca gol da vitória do Borussia no último lance da partida

Crédito: Artilheiro do Borussia decidiu mais uma vez na Bundesliga - AFP

O artilheiro voltou! Fortuna Dusseldorf e Borussia Dortmund fizeram um jogo sem muita inspiração, mas, no último lance da partida, Haaland garantiu a vitória do Dortmund por 1 a 0 pela 31ª rodada do Campeonato Alemão.

O 'cometa' Haaland entrou durante o segundo tempo, fora dos dois últimos jogos do Borussia Dortmund por conta de uma lesão no joelho, e decidiu a partida marcando o único gol do jogo.

Ainda com chances matemáticas de título, o Borussia Dortmund é o vice-líder do Campeonato Alemão, agora com 66 pontos, quatro a menos que o líder Bayern. Por outro lado, o Fortuna se complicou na tabela da Bundesliga e permaneceu na 16º posição, com 28 pontos, ocupando a zona de rebaixamento.

O JOGO

O primeiro tempo foi monótono, com poucas oportunidades para ambas as equipes. O Borussia dominava a posse de bola, controlando bem a partida, mas esbarrava na boa marcação do Dusseldorf. Na única oportunidade clara da primeira etapa, aos 16 minutos, o Dortmund puxou um contra-ataque com três jogadores contra dois do Fortuna. Hakime recebeu sozinho e saiu cara a cara contra o goleiro Kastenmeier, mas o arqueiro ganhou o duelo e garantiu o zero no placar na primeira metade da partida.

Na volta do intervalo, o Fortuna Dusseldorf retornou melhor e mais organizado que o Borussia Dortmund. Logo no começo do segundo tempo, aos 4 minutos, Karaman girou na zaga do Dortmund e foi travado na hora do chute, assustando o goleiro Bürki que recuperou a bola perdida. Aos 12, Thommy fez boa jogada na esquerda para o Fortuna, chutou cruzado e obrigou Burki a fazer uma boa defesa. Aos 18, Sobotka aproveitou a bola perdida próximo a área e arriscou, mas Burki fez outra defesa e segurou a pressão do time da casa.

Pressionado, Lucien Favre chamou o artilheiro Halland para entrar em campo. Logo em sua primeira jogada em campo, aos 19, Haaland tabelou com Hazard, mas teve sua finalização travada na zaga. A bola sobrou para Guerreiro, que chutou firme e balançou as redes. Após a comemoração, o VAR foi acionado e anulou o gol marcado pelo Borussia por um toque da bola no braço de Guerreiro. O gol anulado esfriou a partida e o jogo ficou preso no meio-campo. Aos 36, o Fortuna quase conseguiu tirar o zero do placar. Skrzybski arriscou de fora da área e carimbou a trave do Dortmund.