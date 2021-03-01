Retomando o trabalho como treinador, Maurício Copertino fecha com empresa de Guardiola

Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Maurício Copertino está retomando sua carreira como treinador após grandes trabalhos como auxiliar técnico, participando inclusive de toda a reconstrução da Seleção Olímpica entre 2013 e 2015 ao lado de Alexandre Gallo, que resultou no ouro inédito para o Brasil.

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Com passagens por grandes clubes do futebol, como Palmeiras e Vasco, o treinador de 50 anos fechou com a MBS FÚTBOL PROFESIONAL, empresa de um dos maiores técnicos da atualidade, Pep Guardiola.

TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aquiA empresa vem desenvolvendo um trabalho no Brasil para identificar jovens treinadores com potencial para treinar grandes times na Europa. Quem comanda tudo isso é o representante da empresa no Brasil, Luiz Rocha, juntamente com o espanhol Pere Guardiola, um dos fundadores da empresa e irmão do treinador do Manchester City.

Ambos identificaram em Maurício Copertino o perfil procurado pela agência.- Como parte do trabalho desenvolvido no Brasil estamos, Pere Guardiola e eu, identificando os melhores treinadores jovens do país, que tenham potencial para treinar equipes importantes no mundo. O Maurício Copertino é um dos treinadores identificados - disse Luiz Rocha.