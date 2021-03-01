Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Retomando o trabalho como treinador, Maurício Copertino fecha com empresa de Guardiola
futebol

Retomando o trabalho como treinador, Maurício Copertino fecha com empresa de Guardiola

Ex-Seleção Brasileira e Vasco, técnico brasileiro passará a ser agenciado pela empresa do técnico Pep Guardiola...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 20:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 20:06
Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Maurício Copertino está retomando sua carreira como treinador após grandes trabalhos como auxiliar técnico, participando inclusive de toda a reconstrução da Seleção Olímpica entre 2013 e 2015 ao lado de Alexandre Gallo, que resultou no ouro inédito para o Brasil.
Sorteio da Copa do Brasil 2021 nesta terça! Confira em que pote está cada time e possíveis confrontos
Com passagens por grandes clubes do futebol, como Palmeiras e Vasco, o treinador de 50 anos fechou com a MBS FÚTBOL PROFESIONAL, empresa de um dos maiores técnicos da atualidade, Pep Guardiola.
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aquiA empresa vem desenvolvendo um trabalho no Brasil para identificar jovens treinadores com potencial para treinar grandes times na Europa. Quem comanda tudo isso é o representante da empresa no Brasil, Luiz Rocha, juntamente com o espanhol Pere Guardiola, um dos fundadores da empresa e irmão do treinador do Manchester City.
Ambos identificaram em Maurício Copertino o perfil procurado pela agência.- Como parte do trabalho desenvolvido no Brasil estamos, Pere Guardiola e eu, identificando os melhores treinadores jovens do país, que tenham potencial para treinar equipes importantes no mundo. O Maurício Copertino é um dos treinadores identificados - disse Luiz Rocha.
Trabalhando com Vanderlei Luxemburgo no último ano, o profissional foi indicado pelo próprio Vanderlei ao corpo diretivo do Vasco para que assumisse o time visando recolocar o clube na Serie A para o ano de 2022. Este pode ser o 2º trabalho como treinador principal de Maurício Copertino. O outro foi entre 2017 e 2018, quando comandou o Zhejiang Yiteng, da China.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados