  • Reta final: Botafogo entra nos últimos compromissos da Série B com bons números e confrontos diretos
futebol

Reta final: Botafogo entra nos últimos compromissos da Série B com bons números e confrontos diretos

Três das oito rodadas restantes no Brasileirão são contra equipes que ainda sonham com o G4; Alvinegro viveu começo da Era Enderson neste período no primeiro turno...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2021 às 05:00

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 05:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Oito jogos para decidir se a temporada do Botafogo terminará com tom de felicidade ou decepção. O Alvinegro entra na reta final dos compromissos de 2021 como vice-líder da Série B do Brasileirão, a dois pontos do líder Coritiba e com chances reais de acesso à elite. Mas há concorrência.+ Após 30ª rodada da Série B, Botafogo tem mais de 80% de chance para acesso ao Brasileirão
A disputada Série B ainda coloca chances matemáticas, mesmo que mínimas, do Sampaio Corrêa, na 10ª colocação, subir - de acordo com o portal "Infobola". É claro que, para que isto aconteça, a Bolívia teria que fazer uma campanha de campeão nesta reta final - o que é possível. Ou seja: são nove clubes - alguns melhores do que outros, claro - para quatro vagas.
Dos últimos oito compromissos do Alvinegro na competição, três são contra equipes que ainda aspiram com o G4. Goiás, Vasco e Guarani são os confrontos diretos que o clube de General Severiano possui neste período.
O Botafogo pode não mostrar a mesma sequência de vitórias do começo da Era Enderson Moreira, algo que o próprio treinador alertou que aconteceria, mas continua em uma boa posição na classificação: se vencer quatro dos oito jogos, o Alvinegro garantiria um "número confortável" para o possível acesso.
Foi, inclusive, dentro desta sequência que Enderson assumiu o Botafogo. O time perde para Brusque, adversário desta quarta-feira, e Goiás com Ricardo Resende, técnico interino, e o atual comandante chega contra o Confiança: nesta sequência, foram quatro vitórias, um empate e três derrotas - contando os dois revés com o treinador interino.ÚLTIMOS JOGOS DO BOTAFOGO NA SÉRIE B
31ª rodadaBotafogo x Brusque (14º colocado)
32ª rodada​Goiás (3º) x Botafogo
33ª rodada​Botafogo x Confiança (19º)
34ª rodada​Vasco (6º) x Botafogo
35ª rodada​Ponte Preta (16º) x Botafogo
36ª rodada​Botafogo x Operário (15º)
37ª rodada​Brasil de Pelotas (20º) x Botafogo
38ª rodada​Botafogo x Guarani (7º)

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

