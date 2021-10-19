Reta final: Botafogo entra nos últimos compromissos da Série B com bons números e confrontos diretos

Oito jogos para decidir se a temporada do Botafogo terminará com tom de felicidade ou decepção. O Alvinegro entra na reta final dos compromissos de 2021 como vice-líder da Série B do Brasileirão, a dois pontos do líder Coritiba e com chances reais de acesso à elite. Mas há concorrência.
A disputada Série B ainda coloca chances matemáticas, mesmo que mínimas, do Sampaio Corrêa, na 10ª colocação, subir - de acordo com o portal "Infobola". É claro que, para que isto aconteça, a Bolívia teria que fazer uma campanha de campeão nesta reta final - o que é possível. Ou seja: são nove clubes - alguns melhores do que outros, claro - para quatro vagas.
Dos últimos oito compromissos do Alvinegro na competição, três são contra equipes que ainda aspiram com o G4. Goiás, Vasco e Guarani são os confrontos diretos que o clube de General Severiano possui neste período.
O Botafogo pode não mostrar a mesma sequência de vitórias do começo da Era Enderson Moreira, algo que o próprio treinador alertou que aconteceria, mas continua em uma boa posição na classificação: se vencer quatro dos oito jogos, o Alvinegro garantiria um "número confortável" para o possível acesso.
Foi, inclusive, dentro desta sequência que Enderson assumiu o Botafogo. O time perde para Brusque, adversário desta quarta-feira, e Goiás com Ricardo Resende, técnico interino, e o atual comandante chega contra o Confiança: nesta sequência, foram quatro vitórias, um empate e três derrotas - contando os dois revés com o treinador interino.ÚLTIMOS JOGOS DO BOTAFOGO NA SÉRIE B
31ª rodadaBotafogo x Brusque (14º colocado)
32ª rodadaGoiás (3º) x Botafogo
33ª rodadaBotafogo x Confiança (19º)
34ª rodadaVasco (6º) x Botafogo
35ª rodadaPonte Preta (16º) x Botafogo
36ª rodadaBotafogo x Operário (15º)
37ª rodadaBrasil de Pelotas (20º) x Botafogo
38ª rodadaBotafogo x Guarani (7º)