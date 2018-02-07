Resumão do Capixabão: veja como vêm as equipes para a 4ª rodada

Em confronto de líder contra vice-lanterna, Serra recebe o Tupy

Serra x Tupy - Quinta-feira (08), às 16h, no Robertão

Líder e vice-lanterna do Campeonato Capixaba 2018 se enfrentam nesta quinta-feira (08), no estádio Robertão, pela 4ª rodada do torneio. Com 9 pontos na tabela, o Tricolor tenta manter a invencibilidade no Estadual - são três jogos disputados e três vitórias. Já o Tupy, que soma apenas 3 pontos - um triunfo e duas derrotas -, busca a recuperação mesmo atuando fora de casa.

Joelson, do Serra, e Lambiru, do Tupy, chamam a responsabilidade nesta quinta-feira Crédito: Montagem de fotos de Serra e Tupy

Apesar da distância na classificação, as equipes vêm de bons resultados pela 3ª rodada. Enquanto o Serra assumiu a ponta isolada após bater o último colocado São Mateus, por 2 a 0, o Índio da Toca chega após uma importante vitória, diante do Doze, por 2 a 1.

Nem os 6 pontos que separam as duas equipes devem incomodar o Tupy. O time comandado pelo técnico Flávio Annunziata, semifinalista da competição no ano passado, quer, enfim, fazer valer o bom trabalho desenvolvido durante a pré-temporada. Para a partida contra o Serra, Annunziata deve armar o 11 inicial com Diogo; Gabriel Reis, Hycaro, Jaílson e Emerson; Gabriel Peruzzo, Dedé, Fabinho e Ronicley; Bruno Paixão e Lambiru.

No Tricolor, o treinador Charles de Almeida deve repetir o mesmo time que venceu o Pitbull, na última rodada, em pleno Sernamby. O técnico cobra-coral optou em levar a campo Walter; Ivan, Alex, Espinho e Darlan; Vandinho, Rafinha e Joelson; Pepeta, Emílio e Rael.

"Espero que possamos sair com a vitória, mas sabemos que será um jogo muito difícil por conta do elenco do Tupy ser recheado de jogadores experientes e, em um vacilo que nós dermos, eles podem acabar decidindo o placar. Mas queremos manter nossa invencibilidade. O ambiente no clube é o melhor possível dentro e fora de campo, o que ajuda bastante. Queremos vencer para passarmos o carnaval de folga tranquilos com nossas famílias", comentou o atacante Pepeta.

Empatados na tabela, Vitória e Santão fazem duelo para deslanchar

Vitória x Espírito Santo - Quinta-feira (08), às 16h, no Salvador Costa

No meio da tabela e igualados em pontos, Vitória e Espírito Santo jogam nesta quinta-feira (08), às 16 horas, em partida válida pela 4ª rodada do Capixabão. O jogo acontece no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.

Alvianil e Santão possuem retrospectos iguais nas últimas três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota, além do mesmo aproveitamento de 44,4% no torneio estadual. A luta para tentar uma vaga no G-4 também é algo em comum para os dois times, que ainda não conseguiram emplacar bons resultados.

Hércules, do Vitória, e Vitinho, do Santão, são os grandes nomes da partida Crédito: Montagem sobre fotos de Wagner Chaló/Vitória FC e João Brito/ESFC

O Vitória tem quatro desfalques para o confronto: o lateral direito Magno, o lateral esquerdo Ayrton e o atacante Marcus Bastos, todos com dores no joelho direito, e o meia Thiago Keller, que está na fisioterapia e deve retornar aos treinos somente na próxima semana.

"É um confronto direto pela vaga na próxima fase do campeonato. Então cabe a nós aproveitar que estamos jogando em casa, que é um fator, hoje, não muito diferencial, haja vista o que está acontecendo no campeonato, para que a gente possa, nessa partida nos distanciar do adversário e começar a nos enquadrar dentro do pelotão do que se classificam para a próxima fase", disse o técnico Wagner Nascimento.

O Alvinial da Capital entra em campo com Victor Coutinho; Gerge Lucas, Wesley, Léo Alves e Cristian; David, Ramon, Anderson e Mádisson; Wilker e Hércules. Já o Santão deve ter Alan Faria; Baiano, Thiago Martinelli, Lucas e Rafael Serrano; Maycon, Marcone, Ranieri e Mael; Erick Foca e Vitinho.

Em busca de se manter no G-4, Rio Branco encara o desesperado São Mateus

Rio Branco VN x São Mateus - Quinta-feira (08), às 19h, no Olímpio Perim

Alexandre Acerola, atacante do Rio Branco VN Crédito: Rio Branco VN/Divulgação

Atualmente, a zona de classificação para as semifinais do Capixabão conta com Serra, Atlético Itapemirim, Desportiva Ferroviária e Rio Branco VN. O Time da Terra da Polenta aparece na 4ª posição, quatro pontos atrás do 1º colocado, o Serra. Para tentar se aproximar do líder e, de quebra, continuar entre as quatro melhores equipes do estadual, o Brancão encara o lanterna São Mateus nesta quinta-feira (08), às 19 horas, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

Para subir na tabela, o Rio Branco VN precisa vencer e torcer contra os rivais. O clube pode terminar a rodada na vice-liderança em caso de triunfo sobre o Pitbull e derrotas de Desportiva e Atlético Itapemirim. E, com a ponta da tabela no horizonte, o técnico Mauro Soares vem de força máxima: Giovani; Gabriel, Marco Antônio, Eron e Ratinho; Ramires, Negueti, Alan Grecco e Jean Sá; Weltinho e Cleyton Gladiador. O desfalque é o atacante Rodolfo, negociado com um clube do Timor-Leste.

Para o São Mateus, enfrentar o time do Rio Branco VN pode ser uma chance para deixar a lanterna da competição - precisa vencer e torcer para Doze e Tupy perderem seus jogos. O Sama não conseguiu vencer nenhum dos três compromissos disputados até aqui e marcou apenas um gol no estadual. Para tentar reverter o atual panorama, o Pitbull vem com Robson Bahia; Pigmeu, Jonata Pé de Pato, Anderson Tchen Tchen e Kennio; Felipe Índio, Rincon, Erivelton e Willian; Julio Cesar e Felipe Cruz.

Apenas um ponto separa Real Noroeste e Doze, que se enfrentam em Águia Branca

Real Noroeste x Doze - Quinta-feira (08), às 19h30, no José Olímpio da Rocha

Madison, atacante do Real Noroeste Crédito: Real Noroeste/Divulgação