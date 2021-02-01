Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Resultados e falta de reação: Casares explica motivos da demissão de Diniz

Presidente do São Paulo comentou sobre o que levou a saída do técnico. Diniz foi demitido nesta segunda-feira, depois de sete jogos sem vencer na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 18:23

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 18:23

Crédito: Diniz foi demitido nesta segunda-feira após reunião no CT da Barra Funda (Rubens Chiri/saopaulofc.net
Após a demissão do técnico Fernando Diniz, o presidente do São Paulo, Julio Casares, deu uma entrevista coletiva para comentar sobre a saída do comandante tricolor. Segundo o mandatário, a decisão foi pautada principalmente pelos últimos resultados e a falta de uma reação no futuro.
Rojas com futuro indefinido: Veja os jogadores do São Paulo que têm contrato somente até 2021
- Foi uma decisão voltada mais para a visão do resultado e da perspectiva de falta de reação nesse momento para o prosseguimento do campeonato. Realmente tinha dito que continuaríamos, era a intenção, mas assumimos um momento atípico com calendário diferente por causa da pandemia, sem pré-temporada - afirmou Casares em pronunciamento.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO O presidente do São Paulo fez questão de lembrar sobre a temporada atípica, que não terá a conhecida pré-temporada. O Brasileirão termina no dia 24 de fevereiro e três dias depois, tem início o Campeonato Paulista. Segundo ele, esse foi outro motivo para a demissão de Diniz faltando cinco rodada para o fim do Campeonato Brasileiro.
- Assumimos num contexto diferente. No calendário normal teria pré-temporada. Temos de planejar o futuro e por isso a decisão foi tomada agora, visando planejamento em curso. Temos cinco rodadas, acreditamos em bons resultados, mas precisamos pensar no planejamento - finalizou.
Diniz foi demitido do cargo onde estava desde setembro de 2019. Foram 74 jogos, com 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Ele estreou no empate por 0 a 0 contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, em setembro de 2019.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus
Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados