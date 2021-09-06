Resultados do fim de semana complicaram o Grêmio no Brasileirão

Crédito: Lucas Uebel / Gremio

A situação do Grêmio no Brasileirão ficou ainda mais complicada após o fim de semana. Com bons resultados dos rivais diretos, o Tricolor caiu para a penúltima colocação.

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No sábado, o Bahia, primeiro time fora do Z-4, bateu o Fortaleza e chegou aos 21 pontos, cinco a mais que o time comandado por Felipão.

No domingo, a última decepção veio no jogo da Arena da Baixada. Com a igualdade sem gols do Sport contra o Athletico, o Leão ultrapassou o Grêmio.