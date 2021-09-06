Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Resultados do fim de semana complicaram o Grêmio no Brasileirão

Triunfo do Bahia e empate do Sport deixaram o Tricolor em situação delicada no torneio nacional...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 15:55
Crédito: Lucas Uebel / Gremio
A situação do Grêmio no Brasileirão ficou ainda mais complicada após o fim de semana. Com bons resultados dos rivais diretos, o Tricolor caiu para a penúltima colocação.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No sábado, o Bahia, primeiro time fora do Z-4, bateu o Fortaleza e chegou aos 21 pontos, cinco a mais que o time comandado por Felipão.
No domingo, a última decepção veio no jogo da Arena da Baixada. Com a igualdade sem gols do Sport contra o Athletico, o Leão ultrapassou o Grêmio.
Agora, com 16 pontos, Felipão e Cia terão que correr e muito para escapar do rebaixamento. O próximo desafio será no domingo, contra o Ceará, na Arena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica
Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados