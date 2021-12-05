Resultados ainda não livram risco de rebaixamento para o São Paulo, que jogará para se garantir na elite

Com os resultados dos jogos envolvendo o Grêmio e o Bahia, que estão na luta contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda não garantiu a sua permanência na elite nacional. O Corinthians ajudou o Tricolor ao empatar por 1 a 1 com os gremistas, em Itaquera, mas o Bahia venceu o Fluminense por 2 a 0, em Salvador, e assim manteve o pequeno risco de queda que a equipe são-paulina ainda corre nestas duas rodadas finais.
Com esta combinação de resultados dos confrontos deste domingo, o Tricolor irá a campo para enfrentar o Juventude nesta segunda-feira, às 19h, no Morumbi, figurando na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, que terá a sua penúltima rodada completada com outros cinco confrontos no mesmo dia. Com 45 pontos e prestes a jogar para assegurar de vez a sua continuidade na primeira divisão, a equipe são-paulina está logo à frente de Bahia, Juventude e Cuiabá, respectivos 15º, 16º e 17º colocados, todos empatados com 43 pontos.
O Grêmio, com 40 pontos, ocupa o 18º lugar e ficou mais próximo de cair para a Série B ao empatar com o Corinthians, pois terá de vencer o campeão Atlético-MG, na próxima quinta-feira, em Porto Alegre, e ainda torcer por derrotas de Bahia, Juventude e Cuiabá, sendo que estes dois últimos times ainda têm duas partidas a disputar neste encerramento de competição.O clube de Caxias do Sul encara o São Paulo nesta segunda-feira e na quinta fecha campanha contra o Corinthians em casa. Já o Cuiabá pega o Fortaleza nesta segunda, na Arena Pantanal, e depois finalizará o Brasileirão diante do Santos, na quinta, na Vila Belmiro. Nesta mesma rodada final, o Bahia enfrentará o Fortaleza, no Castelão, na sua luta para permanecer na elite.
Depois de encarar o Juventude nesta segunda, o time comandado por Rogério Ceni fechará campanha no Brasileirão contra o América-MG, na quinta-feira, às 21h30, contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.
Com os mesmos 45 pontos do São Paulo, mas em 13º lugar por possuir três vitórias a mais do que o Tricolor, o Athletico-PR também terá a chance de livrar o risco de rebaixamento nesta segunda-feira em jogo contra o Palmeiras, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, antes de finalizar a sua campanha diante do já rebaixado Sport, na próxima quinta-feira, na Arena Pernambuco.