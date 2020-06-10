Resultado de julgamento do Manchester City por punição da Uefa será revelado em julho

Depois de três dias reunida, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) anunciou que o resultado do julgamento do Manchester City, punido pela Uefa por descumprir regras do Fair Play Financeiro, será revelado no mês de julho, ainda sem uma data definida.
O clube inglês foi punido pela entidade europeia em fevereiro com a exclusão das duas próximas edições da Liga dos Campeões da Europa e resolveu apelar à última instância esportiva. A conferência, realizada através de vídeo, começou na segunda-feira e durou até esta quarta. A defesa do City foi apresentada a representantes de países como Portugal, Alemanha e França.
A expectativa agora é pela decisão do CAS. A punição pode ser mantida como também pode ser reduzida para apenas um ano ou até mesmo ser anulada caso o órgão entenda.
Técnico do Manchester City, o catalão Pep Guardiola já deixou claro que continuará no clube mesmo que a punição seja mantida. No entanto, a equipe pode perder jogadores importantes caso não jogue a principal competição europeia. O meia Kevin De Bruyne, no entanto, não confirmou permanência no Etihad Stadium se o Citizens não disputarem a Champions. E MAIS:Manhã do Mercado: Flamengo mira renovações, meia de saída do Santos, Real quer jovem francês...Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaEm retorno da La Liga, Sevilla e Betis fazem o 'dérbi da Andaluzia'Em entrevista ao L!, Douglas conta sobre experiência no futebol grego e poucas chances no CorinthiansBrasileiros podem entrar na operação de troca entre Juventus e Chelsea E MAIS: