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Resultado da Data-Fifa: Barcelona confirma lesão no joelho de Busquets

Volante foi titular no empate da Espanha contra a Suíça no último sábado, mas sofreu lesão e foi substituído. Atleta não entrou em campo na goleada sobre a Alemanha, na terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 17:01

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:01

Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP
Após servir à seleção espanhola na Data-Fifa e se reapresentar ao Barcelona, o volante Sergio Busquets teve confirmada uma lesão no joelho e será baixa para o técnico Ronald Koeman na equipe blaugrana. Através de seu site oficial, o clube catalão confirmou a lesão no joelho do meio-campista.Busquets foi titular no empate contra a Suíça, no último sábado, pela Liga das Nações, mas deixou o campo no segundo tempo. O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo e o departamento médico catalão constatou uma lesão no ligamento lateral externo.
O Barcelona confirmou que o jogador não estará disponível para o duelo contra o Atlético de Madrid, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, mas não divulgou o tempo de recuperação da lesão. De acordo com a imprensa espanhola, o volante deve ficar afastado por duas semanas.

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