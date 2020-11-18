Resultado da Data-Fifa: Barcelona confirma lesão no joelho de Busquets

Após servir à seleção espanhola na Data-Fifa e se reapresentar ao Barcelona, o volante Sergio Busquets teve confirmada uma lesão no joelho e será baixa para o técnico Ronald Koeman na equipe blaugrana. Através de seu site oficial, o clube catalão confirmou a lesão no joelho do meio-campista.Busquets foi titular no empate contra a Suíça, no último sábado, pela Liga das Nações, mas deixou o campo no segundo tempo. O jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo e o departamento médico catalão constatou uma lesão no ligamento lateral externo.