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futebol

Resultado contra a Ponte freia embalo do Avaí na Série B

Empate no Moisés Lucarelli impede que o Leão encoste no tão cobiçado G-4...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 17:05
Crédito: Álvaro Jr/ PontePress
Na noite da última terça-feira, o Avaí foi até o Moisés Lucarelli e não saiu do empate sem gols diante da Ponte Preta, em Campinas.
+ Chocolate Day: relembre goleadas marcantes na história do futebol
O placar manteve o time de Santa Catarina com uma boa invencibilidade na Série B, que agora chega aos cinco jogos sem derrota.
G-4
Por outro lado, o fato que todos lamentam no clube é que o Avaí não conseguiu diminuir a distância para o G-4. Agora, o Leão está com 12 pontos, cinco a menos que o CRB, primeiro da zona de acesso.
Calendário
O Avaí volta a campo na próxima rodada contra o Confiança, no dia 13 de julho, na Ressacada.

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