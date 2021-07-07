Resultado contra a Ponte freia embalo do Avaí na Série B

Na noite da última terça-feira, o Avaí foi até o Moisés Lucarelli e não saiu do empate sem gols diante da Ponte Preta, em Campinas.
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O placar manteve o time de Santa Catarina com uma boa invencibilidade na Série B, que agora chega aos cinco jogos sem derrota.
G-4
Por outro lado, o fato que todos lamentam no clube é que o Avaí não conseguiu diminuir a distância para o G-4. Agora, o Leão está com 12 pontos, cinco a menos que o CRB, primeiro da zona de acesso.
Calendário
O Avaí volta a campo na próxima rodada contra o Confiança, no dia 13 de julho, na Ressacada.